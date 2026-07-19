Cote d'Ivoire: Célébration des 65 ans de coopération avec le pays - La Corée s'ouvre aux Ivoiriens à travers l'exposition de ses produits

Dans le cadre de la célébration des 65 ans de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, l'ambassade de Corée a lancé, le 16 juillet 2026, une série d'activités destinées à rapprocher leurs populations.

Au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao), le 17 juillet 2026, la Korea Consumer Expo 2026, organisée avec la Kotra et la Koica, a permis aux visiteurs de s'immerger dans l'univers coréen à travers les cosmétiques, l'alimentation, les technologies et l'intelligence artificielle, en prélude à la finale du K-Pop World Festival Côte d'Ivoire, prévue le 18 juillet 2026.

Tout au long de la journée du 17 juillet, les stands n'ont pas désempli. Étudiants, entrepreneurs et simples curieux sont venus découvrir des produits dont ils entendaient parler à travers les réseaux sociaux, les séries télévisées ou la musique coréenne.

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Pour beaucoup, cette exposition confirme l'intérêt grandissant des Ivoiriens pour la Corée. « Les Ivoiriens s'intéressent énormément à la langue et à la culture coréennes », témoigne Yeo Mélissa, étudiante à l'Institut Roi Sejong d'Abidjan, qui apprend le coréen depuis un an. Séduite d'abord par les K-dramas et la K-pop, elle voit également dans cette langue un véritable atout professionnel.

Même enthousiasme chez Rosine Ehivet Konan. Venue découvrir davantage cette culture qui la passionne, l'entrepreneure est repartie avec de nouvelles expériences culinaires. « Aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle boisson et je vais goûter un autre type de nouilles », confie-t-elle.

Pour Nicole Tiémélé, la réputation de la Corée dans le domaine des cosmétiques n'est plus à démontrer. Venue principalement pour les produits de beauté, elle espère une offre encore plus étoffée lors des prochaines éditions.

De son côté, Kevin Séri reconnaît avoir découvert une autre facette du pays. « Je connaissais surtout la Corée grâce à la musique. Aujourd'hui, je découvre aussi la qualité de ses produits cosmétiques et alimentaires », souligne l'étudiant en droit.

Pour Kouadio Manzan, du bureau Kotra Abidjan, cet engouement est le fruit d'un travail de longue haleine. « Aujourd'hui, tout le monde essaie de s'approprier les produits coréens », se réjouit-il.

Selon lui, les cosmétiques, les équipements médicaux et les véhicules coréens séduisent de plus en plus les consommateurs ivoiriens. Une dynamique qui illustre le rapprochement entre les deux pays, où la curiosité culturelle ouvre désormais la voie à des échanges économiques toujours plus soutenus.