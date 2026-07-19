Sénégal: De la farine et du pain impropres à la consommation retirés du marché à Kaffrine

18 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La Brigade départementale d'hygiène de Kaffrine (centre) a procédé, vendredi, à la saisie de 34 sacs de farine, estimés à 1,7 tonne et 1 200 baguettes de pain impropres à la consommation, a constaté l'APS.

Cette saisie fait suite à une plainte d'un citoyen, a expliqué Aliou Diallo, chef du service départemental de l'hygiène, selon qui, ces produits prohibés sont estimés à 756 160 de franc CFA.

"Les investigations ont permis de constater que la farine était conservée dans de mauvaises conditions, favorisant la présence d'insectes susceptibles de contaminer les denrées alimentaires et de provoquer des intoxications", a-t-il précisé.

L'enquête ouverte a conduit les agents du service d'hygiène dans une boulangerie où une partie de cette farine avait été utilisée pour fabriquer du pain, a précisé M. Diallo.

Il a invité les commerçants "au respect des normes de stockage des denrées, notamment durant la saison des pluies, afin de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs".

Lire l'article original sur APS.

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