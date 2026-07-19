Sénégal: L'Académie de Kaffrine enregistre un taux de réussite de 43,39% au baccalauréat

L'Inspection d'académie (IA) de Kaffrine (centre) a enregistré, cette année, un taux de réussite global de 43,39 %, contre 39,36 % en 2025, soit une progression de 4,03 points, selon les statistiques communiquées par Abdoulaye Faye Ndao, chargé de l'enseignement moyen secondaire général à l'IA de Kaffrine.

Les candidats officiels (lycées publics et privés), hors candidats individuels, affichent un taux de réussite de 50,32 %, a précisé M. Ndao.

Les candidats individuels, quant à eux, ont obtenu un taux de réussite de 19,02 %, contre 17,95 % en 2025, soit une hausse de 1,07%, a-t-il ajouté.

Les établissements privés enregistrent également une progression notable avec un taux de réussite de 30,60 %, contre 24,05 % l'année précédente, soit une augmentation de 6,55 points, a détaillé le chargé de l'enseignement moyen secondaire général à l'IA de Kaffrine.

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L'Académie de Kaffrine a également enregistré une "nette amélioration" de la qualité des résultats, avec 196 mentions obtenues en 2026, contre 112 en 2025, soit 84 mentions supplémentaires.

Les candidats ont décroché deux mentions Très bien, contre 3 en 2025, 23 mentions Bien, contre 17 l'année dernière, et 171 mentions Assez bien, contre 92 en 2025.

"Ces résultats traduisent une amélioration globale des performances des candidats de l'Académie de Kaffrine au baccalauréat 2026, tant en termes de taux de réussite que de qualité des admissions", a fait valoir Abdoulaye Faye Ndao.