Afrique de l'Ouest: Incident de Bulock - Dakar évoque des empiètements sur son territoire et appelle à une solution durable

Le gouvernement sénégalais a déclaré, vendredi, avoir à plusieurs reprises signalé à la Gambie des "empiètements affectant son intégrité territoriale" dans la zone frontalière de Bulock (sud), estimant que l'incident survenu le 16 juillet dernier s'inscrit dans un contexte de différend frontalier ancien qui nécessite désormais "une réponse diligente et durable".

"Le Sénégal a, à plusieurs reprises, attiré l'attention de la partie gambienne, par les voies appropriées, sur des empiètements affectant son intégrité territoriale, avec des installations et activités considérées comme incompatibles avec une gestion concertée et respectueuse de la frontière commune", lit -on dans un communiqué publié par le ministère sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Le gouvernement sénégalais souligne que, malgré des échanges soutenus au plus haut niveau et des négociations engagées de longue date, les discussions "n'ont pas encore permis d'aboutir à un accord clair susceptible de régler durablement les questions frontalières en suspens".

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Les autorités sénégalaises estiment dès lors que l'incident du 16 juillet doit être apprécié à la lumière de ce contexte particulier et ne saurait être interprété comme une volonté du Sénégal de porter atteinte à la souveraineté de la Gambie ou aux relations de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays.

Le communiqué insiste sur l'attachement du Sénégal aux liens historiques de bon voisinage avec la Gambie, qualifiés d"'acquis précieux" que les deux États ont la responsabilité commune de préserver et de consolider.

Dakar réaffirme également son respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale gambiennes, tout en disant attendre, dans le même esprit, que sa propre souveraineté et son intégrité territoriale soient pleinement respectées.

Le gouvernement sénégalais assure demeurer attaché à un règlement pacifique de cette question à travers le dialogue, la concertation et le recours exclusif aux mécanismes bilatéraux ainsi qu'aux canaux diplomatiques appropriés.

Les autorités sénégalaises annoncent par ailleurs la poursuite des concertations avec leurs homologues gambiennes afin de définir rapidement des mesures permettant de corriger les anomalies constatées dans la gestion de la frontière commune.

Le Sénégal appelle à éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions et invite à laisser les mécanismes diplomatiques et militaires compétents poursuivre leurs travaux "dans un climat de responsabilité, de sérénité et de respect mutuel".