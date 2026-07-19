Afrique: Préparation CAN féminine 2026 - Une séance d'entraînement des Lionnes ouverte au public, dimanche

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal va effectuer une séance d'entraînement ouverte au public et aux médias, dimanche, à partir de 16h30, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, dans le cadre de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2026.

Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), cette séance permettra aux supporters de venir encourager les Lionnes avant leur départ pour la prochaine CAompétition continentale, Et aux représentants des médias de suivre les derniers réglages du groupe.

La FSF précise qu'une zone mixte sera aménagée à l'issue de l'entraînement, afin de permettre aux journalistes d'échanger avec les joueuses ainsi qu'avec des membres du staff technique.

La Fédération sénégalaise de football invite, par ailleurs, l'ensemble des médias et des passionnés de football à venir nombreux soutenir les Lionnes du Sénégal durant cette ultime phase de préparation en vue de la CAN féminine Maroc 2026.

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Les Lionnes du Sénégal vont participer, au royaume chérifien, à leur cinquième CAN, dont la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles évolueront dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

Les Lionnes ont disputé deux matchs amicaux face à l'Égypte, les 8 et 11 juillet au Caire. Elles se sont imposées lors de la première rencontre sur le score de 1-0, avant de s'incliner sur le même score lors de la seconde.