Sénégal: Thiès - Un lot de matériels médicaux d'une valeur de plus de 24 millions de FCFA offert à l'hopital Barthimée

L'organisation protestante Impact Nations, a remis, samedi, un lot de matériels médicaux d'une valeur de 24,5 millions de FCFA, à l'hôpital Barthimée de Thiès, a constaté l'APS.

Le don offert dans le cadre d'une campagne dénommée "Impact Nations Sénégal 2026"est constitué d'échographes, de tables d'examen, de fauteuils roulants, de lits d'hospitalisation, de tensiomètres électroniques, de couveuses, etc.

"Ce geste est une démonstration de l'amour de Dieu vis-à-vis de la population de Thiès et de tous les Sénégalais", a déclaré Mohammed Sanogo accompagné d'autres membres de l'ONG évangélique basée en Côte d'Ivoire.

"Le Seigneur s'attend à ce que nous aidions ceux qui sont en difficulté, au-delà des limites territoriales nationales", a-t-il ajouté.

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"La maladie, les difficultés sociales sont de graves problèmes dans toutes nos nations", a -t-il fait observer, relevant qu'une bonne partie d'entre elles n'ont pas accès à des soins de qualité, à cause de la pauvreté.

Impact Nations parcourt le monde, pour "manifester cet amour de Dieu à travers ces différents dons qui ont été faits aux hôpitaux", a-t-il expliqué.

Au Sénégal, l'ONG répartit ses dons en fonction des besoins exprimés par les différentes structures et transmis par le ministère de la Santé, après avoir dépêché des équipes sur place pour un recensement complémentaire, a fait savoir Mohammed Sanogo.

"Sans équipement, nous ne pouvons pas assurer une bonne prise en charge. Ce don nous facilite le travail, en tant qu'hôpital", s'est réjoui Michel Mendy, le directeur de l'hôpital Barthimée,