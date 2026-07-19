Maroc: Abdelouafi Laftit s'entretient à Rabat avec son homologue mauritanien

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a reçu, vendredi au siège du ministère à Rabat, le ministre mauritanien de l'Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, qui effectue une visite dans le Royaume (17-18 juillet).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations de fraternité et de coopération fructueuse unissant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour la consolidation des bases de la coopération Sud-Sud et la consécration de la solidarité et de l'action commune face aux défis actuels, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées des relations distinguées entre les deux pays, réitérant leur volonté commune de poursuivre les efforts visant à porter la coopération entre les deux ministères à la hauteur de ces relations privilégiées.

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Les deux ministres ont également passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, précise la même source, notant que les entretiens ont porté notamment sur la dynamique participative encadrant la coopération entre les deux départements, notamment dans ses dimensions sécuritaires, ainsi que sur les questions liées à la migration et à la coopération décentralisée.

Ils ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines relevant des attributions de leurs ministères et de développer les mécanismes de concertation et de coordination sur les questions d'intérêt commun, dans un cadre de confiance mutuelle, de solidarité et de partenariat au service des intérêts des deux pays frères.

Cette visite reflète la dynamique positive que connaissent les relations maroco-mauritaniennes, et incarne la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de compétence du ministère de l'Intérieur, et ce dans un esprit de fraternité et de complémentarité, conclut le communiqué.