Maroc: Dar Bouazza - La plage Tamaris 2 décroche son premier Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu a été hissé, vendredi, pour la première fois sur la plage Tamaris 2 à Dar Bouazza (province de Nouaceur).

A cette occasion, une cérémonie a été organisée en présence notamment du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun.

Attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement (FM6E), ce label récompense les efforts déployés par les collectivités territoriales, avec l'appui de leurs partenaires, pour satisfaire aux critères relatifs à la qualité des eaux de baignade, à l'information et à la sensibilisation des usagers, à l'éducation environnementale, ainsi qu'à la sécurité, à l'aménagement et à la gestion des plages.

Ces critères sont définis par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa.

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Intervenant à cette occasion, le responsable de la gestion des plages de la préfecture de la province de Nouaceur, Zouhair Makour, a affirmé que cette distinction est un couronnement qui reflète l'engagement collectif à préserver l'environnement, à améliorer la qualité des services et à élever le niveau des plages selon des normes internationales.

M. Makour a indiqué que ce label représente un levier pour poursuivre les efforts d'amélioration des plages de la province et consolider les bonnes pratiques environnementales dans une perspective de développement durable, notant que l'obtention du Pavillon Bleu est une responsabilité collective qui impose de poursuivre le travail pour préserver cet acquis et enraciner la culture du respect de l'environnement.

De son côté, le chef de service environnement à la préfecture de la province de Nouaceur, Aziz Omari, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que la levée du Pavillon Bleu à Dar Bouazza est le fruit d'un ensemble d'efforts collectifs visant à offrir aux estivants un environnement sûr et respectueux, appelant les visiteurs de la plage à en préserver la propreté, précisant que les équipements mis à disposition sont totalement gratuits.

Dans le cadre de l'opération « Plages propres », l'ensemble des plages de la province de Nouaceur, de la corniche jusqu'à Tamaris 3, ont été équipées de dispositifs dédiés à la sécurité des estivants, dont 15 tours de la Protection civile.

Des passerelles en bois totalisant 800 mètres relient par ailleurs l'ensemble des plages, qui sont également dotées de postes multidisciplinaires réunissant la Gendarmerie Royale, les Forces Auxiliaires, l'autorité locale et le Croissant-Rouge. Une piscine et un village d'animation et d'environnement ont également été aménagés au niveau de la plage.

Une Radio de la plage a en outre été mise en place pour les opérations de sensibilisation et d'orientation en matière de protection de l'environnement, couvrant les plages de Tamaris 1, Tamaris 2 et Tamaris 3.

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement poursuit, sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, son action d'accompagnement des partenaires et de promotion de la culture de la protection de l'environnement, du développement durable et de l'éducation environnementale, conformément aux Hautes Orientations Royales en matière de préservation des ressources naturelles et de valorisation du capital environnemental national au profit des générations présentes et futures.