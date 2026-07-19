Cote d'Ivoire: Drame du Bafing - Le ministre Amadou Koné dénonce l'incivisme des transporteurs et appelle à une réforme du secteur

Au lendemain du terrible accident de la circulation survenu sur l'axe Touba-Biankouma, qui a fait 39 morts le lundi 13 juillet 2026 au niveau du fleuve Bafing, le ministre des Transports, Amadou Koné, est monté au créneau pour dénoncer les comportements à risque dans le secteur du transport routier.

En mission de soutien et de réconfort aux victimes, le ministre s'est rendu sur le site du drame avant de visiter les blessés internés au Centre hospitalier régional (CHR) de Man. Accompagné de ses collaborateurs ainsi que des autorités administratives et politiques de la région, il a tenu à exprimer la compassion du gouvernement aux victimes et à leurs familles.

Sur les circonstances de l'accident, Amadou Koné a évoqué les premiers éléments des investigations qui font état d'une probable surcharge du véhicule impliqué. « Le véhicule était autorisé à transporter 69 passagers, alors que le nombre total de victimes recensées est de 91 personnes. Des passagers auraient été embarqués en cours de route », a-t-il indiqué, tout en appelant à une prise de conscience des acteurs du transport.

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Pour le ministre, la lutte contre l'insécurité routière passe nécessairement par une plus grande professionnalisation du secteur. « Nous avons beaucoup sensibilisé et nous continuerons de sensibiliser. Mais sachez que l'État ne va pas tolérer l'incivisme et l'indiscipline au volant », a-t-il averti.

Amadou Koné a également interpellé les propriétaires de véhicules de transport, leur demandant davantage de responsabilité dans le suivi de leurs activités. Il a déploré le comportement de certains opérateurs qui, selon lui, se limitent à percevoir les recettes sans véritablement contrôler leurs chauffeurs ni les conditions d'exploitation de leurs véhicules.

Citant l'exemple de l'Union des transports de Bouaké (UTB), qu'il présente comme un modèle de professionnalisme, le ministre a estimé que la rigueur dans la gestion et le respect des normes constituent des garanties essentielles pour assurer la sécurité des usagers.

Face à la multiplication des accidents, il a annoncé le renforcement des actions de la commission spéciale chargée de la suspension et du retrait des permis de conduire afin de sanctionner les comportements dangereux.

Au CHR de Man, Amadou Koné a rassuré les blessés sur l'engagement de l'État à faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Il a assuré que les enquêtes en cours permettront de situer les responsabilités et que la justice suivra son cours.

Le ministre a enfin renouvelé son appel à la prudence des conducteurs, particulièrement en cette période de saison des pluies marquée par une réduction de la visibilité sur les routes.