Afrique de l'Ouest: Coupe Amílcar Cabral - L'édition 2026 reportée au début de l'année 2027

L'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football - Zone A (UFOA-A) a annoncé le report de la Coupe Amílcar Cabral, initialement programmée du 15 au 30 août 2026 au Cap-Vert. La compétition se tiendra finalement au début de l'année 2027.

Dans un communiqué, l'UFOA-A explique que cette décision, prise à l'issue d'une mission effectuée à Praia du 15 au 17 juillet 2026, en concertation avec les autorités cap-verdiennes, vise à réunir les meilleures conditions d'organisation afin de garantir le succès de cette nouvelle édition.

La volonté de relancer la Coupe Amílcar Cabral remonte à février 2025, lors d'une réunion du Comité exécutif de l'UFOA-A, élargie aux présidents des fédérations membres, organisée à Praia. Le projet a ensuite été officiellement validé le 13 septembre 2025 lors de l'Assemblée générale de la Zone A. Avant cette annonce, plusieurs sélections avaient déjà lancé leur préparation, à l'image du Sénégal.

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Le sélectionneur Aly Male avait convoqué une présélection de 26 joueurs locaux, regroupés en stage au Centre d'Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo, dans l'optique de préparer cette compétition. L'édition désormais prévue en 2027 réunira les huit fédérations membres de l'UFOA-A : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone. L'objectif affiché est de redonner à cette compétition historique toute sa place dans le paysage du football ouest-africain.