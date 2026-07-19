Afrique: Yawo Winny Dogbatsè reprend la tête de la CoM SSA

Le passage du Togo à la tête de la Convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne (CoM SSA) durant la période 2022-2026 fait tache d'huile. Bien que le Togolais Yawo Winny Dogbatsè (à l'époque maire de Kloto 1) ait laissé sa place à Émile Nakombo (maire de Bangui), il vient d'être rappelé à la tête de cette organisation.

L'information est tombée le 26 juin dernier par un courrier du Dr Kate Strachan, Directrice Risque et Résilience de l'ICLEI Afrique (l'organisation hébergeant le secrétariat de la CoM SSA en Afrique du Sud). Selon elle, M. Dogbatsè est désormais conseiller du Forum Régional des Maires (FRM) de la CoM SSA.

« Cette nomination vient finaliser le processus interne de sélection et d'approbation de la CoM SSA et reconnaît votre leadership exemplaire, votre grande expérience ainsi que votre engagement de longue date en faveur de l'action climatique, du développement durable et des intérêts des collectivités locales à travers l'Afrique », explique Mme Strachan.

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Les conseillers du FRM constituent un réseau politique et stratégique de haut niveau, créé afin de préserver la mémoire institutionnelle, de renforcer la continuité politique et de continuer à bénéficier du leadership des responsables politiques au-delà de leur mandat au sein du FRM. Ainsi, en tant que conseiller, elle explique que le nouveau membre pourra être invité à proposer des orientations stratégiques au secrétariat de la CoM SSA et au FRM.

M. Dogbatsè sera aussi amené à contribuer aux consultations sur les politiques climatiques, le plaidoyer, la gouvernance et le financement, afin de renforcer le rôle et la visibilité des villes et collectivités locales du continent dans les processus régionaux, continentaux et internationaux. Sa contribution consistera également à accompagner les membres actuels du FRM, ainsi qu'à faciliter les partenariats stratégiques et les opportunités d'engagement politique contribuant à l'avancement des objectifs de la CoM SSA.

« Nous sommes honorés de vous accueillir au sein de ce réseau d'éminents conseillers et nous réjouissons de pouvoir bénéficier de votre expérience, de votre vision et de votre leadership continu afin de renforcer la voix et le rôle des collectivités locales africaines dans les processus liés au climat, à la résilience et au développement durable », a souligné le Dr Kate Strachan.

Pour rappel, la Convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne (CoM SSA) a été créée en 2015. C'est une initiative de la Commission européenne. La CoM SSA est un catalyseur majeur pour l'action climatique locale dans la région, s'appuyant sur l'engagement politique de plus de 300 gouvernements locaux. Son objectif est d'aider les collectivités locales à passer de la planification à la mise en oeuvre, en mettant l'accent sur le déblocage du financement climatique au niveau local.

Qui est Winny Yawo Dogbatsè ?

Titulaire d'un Certificat d'Études Supérieures (CES) en chimie organique de l'Université d'Abidjan, il a occupé, entre 1991 et 1994, le poste de Chef de cabinet du Premier ministre. Il quitte ensuite la politique pour les affaires, se spécialise dans les intrants agricoles et devient leader sur le marché africain.

En 1997, Winny Dogbatsè obtient le prix du Manager africain de l'année à Paris, un an plus tard, le prix Réseau d'entreprise à Montréal (Canada), et en 2000, le prix Oscar de développement à Paris.

Administrateur de plusieurs sociétés, il investit dans les télécommunications et est élevé au rang d'Officier de l'Ordre du Mérite du Togo en 2005.

Féru du ballon rond et ancien gardien de but du lycée de Kpodji et du lycée de Kara, M. Dogbatsè a aussi eu l'honneur de présider le Gomido FC de Kpalimé. Porté à la vice-présidence de la Fédération Togolaise de Football (FTF), il conduit, aux côtés du président Rock Gnassingbé, la première qualification du Togo à la Coupe du monde en 2006.

Homme d'affaires et président du réseau Synergie des Hommes d'Affaires pour la Relance de l'Économie (SHARE), il est élu, en 2008, membre consulaire pour la mise en place de la nouvelle Chambre de commerce du Togo. Dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, il a oeuvré aux côtés du Président de la République pour des actions sociales à travers tout le pays.

L'impact de son engagement pour sa communauté lui a valu, en 2019, son élection en tant que maire de la commune de Kloto 1 (Kpalimé). Grâce à son dynamisme, soutenu par la diplomatie climatique du Président Faure Gnassingbé, il prend la présidence de la Convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne (CoM SSA) à Kisumu, au Kenya, en 2022, devenant ainsi le représentant de l'Afrique au sein de la Convention Mondiale des Maires (GCoM).

Winny Yawo Dogbatsè est l'initiateur de l'assurance paramétrique, avec AXA Climate, pour couvrir les villes contre les inondations. C'est une première en Afrique, actée lors de la COP 27 à Dubaï en faveur des communes de Kloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Cette initiative a permis à la commune de Kloto 1 de percevoir une prime de 25 millions de francs CFA en juillet 2025, lorsque le seuil critique a été dépassé.

La commune de Golfe 1 vient également de toucher une prime de 100 millions de francs CFA et, à la suite des dernières inondations, s'apprête à en percevoir une deuxième, tout comme la commune de Golfe 7.