Togo: Des collectivités territoriales en quête de nouveaux partenariats

Les 117 communes togolaises cherchent de nouveaux partenaires pour accompagner le processus de décentralisation.

Dans ce contexte, une réunion s'est tenue vendredi entre les responsables du ministère de l'Administration territoriale et l'Union africaine.

L'objectif est de permettre d'identifier les besoins prioritaires des communes, avant d'envisager d'éventuels appuis concrets.

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Ces discussions s'inscrivent dans la continuité de la décentralisation engagée depuis les élections locales de 2019, qui ont progressivement doté les municipalités de compétences élargies en développement économique local, planification et gestion des services publics de proximité.

Le processus bénéficie déjà du soutien de plusieurs partenaires : Union européenne, Banque mondiale, Agence française de développement (AFD), GIZ. Rien que le Programme d'appui à la décentralisation (PAD), financé par l'UE, mobilise 30 millions d'euros pour renforcer les capacités des communes et améliorer les services de base.

Les prochaines rencontres avec l'Union africaine devront préciser les contours de cette coopération, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin et le développement des territoires.

Les communes ont une priorité : trouver de l'argent pour assurer leur développement.