Togo: Des collectivités territoriales en quête de nouveaux partenariats

18 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Les 117 communes togolaises cherchent de nouveaux partenaires pour accompagner le processus de décentralisation.

Dans ce contexte, une réunion s'est tenue vendredi entre les responsables du ministère de l'Administration territoriale et l'Union africaine.

L'objectif est de permettre d'identifier les besoins prioritaires des communes, avant d'envisager d'éventuels appuis concrets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces discussions s'inscrivent dans la continuité de la décentralisation engagée depuis les élections locales de 2019, qui ont progressivement doté les municipalités de compétences élargies en développement économique local, planification et gestion des services publics de proximité.

Le processus bénéficie déjà du soutien de plusieurs partenaires : Union européenne, Banque mondiale, Agence française de développement (AFD), GIZ. Rien que le Programme d'appui à la décentralisation (PAD), financé par l'UE, mobilise 30 millions d'euros pour renforcer les capacités des communes et améliorer les services de base.

Les prochaines rencontres avec l'Union africaine devront préciser les contours de cette coopération, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin et le développement des territoires.

Les communes ont une priorité : trouver de l'argent pour assurer leur développement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.