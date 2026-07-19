Tunisie: Le Comité général des prisons et de la rééducation dément des rumeurs d'incendie et des cas d'asphyxie dans une unité pénitentiaire

Tunis — Le Comité général des prisons et de la rééducation a démenti, samedi, les informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet d'un incendie dans une unité pénitentiaire et des cas d'asphyxie parmi les détenus.

Le Comité général des prisons et de la rééducation a affirmé, dans un communiqué, que ces informations sont "totalement infondées", précisant que les établissements pénitentiaires possèdent un dispostif complet de sécurité et de prévention des risques. Celui-ci repose notamment sur une maintenance régulière des équipements, dont les groupes électrogènes, en plus d'un approvisionnement continu en eau grâce à des réservoirs de secours utilisés en cas de coupure d'eau ou d'électricité.

Le Comité a, par ailleurs, appelé à se référer aux sources officielles pour toute information relative au système pénitentiaire. Il a, en outre, rappelé le droit d'engager des poursuites judiciaires contre quiconque diffuse délibérément de fausses informations et des rumeurs de nature à semer la confusion et porter atteinte au système pénitentiaire et aux institutions de l'État.