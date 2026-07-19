Ethiopie: « Le public doit s'unir pour contraindre le TPLF, désormais dissous, à respecter l'accord de Pretoria » - Getachew Reda

Addis Ababa — « La population doit s'unir, rester ferme et parler d'une seule voix pour contraindre la faction illégale du TPLF à mettre pleinement en oeuvre l'accord de paix de Pretoria », a déclaré Getachew Reda, président du Parti de solidarité démocratique du Tigré, plus connu sous le nom de Simret.

Il a tenu ces propos lors d'une manifestation pacifique organisée sur la place Meskel sous le slogan « Halte aux enlèvements. Que la paix règne ».

Le rassemblement a attiré une foule nombreuse venue dénoncer la répression, la coercition et les abus systémiques perpétrés sans relâche par la faction illégale du TPLF à l'encontre de la population de la région du Tigré.

S'adressant aux manifestants, Getachew a souligné qu'une résistance publique organisée était désormais une nécessité urgente pour contraindre cette faction à respecter les termes de l'accord de Pretoria.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a déploré que le bref répit que l'accord de paix avait apporté à la population du Tigré ait été brutalement anéanti.

Il a souligné que cette faction avait systématiquement réduit à néant les acquis obtenus de haute lutte, démantelé l'administration provisoire par un coup d'État et pris le pouvoir de manière unilatérale.

Loin de mettre un terme à ses actions déstabilisatrices, cette faction illégale impose désormais activement la conscription obligatoire des jeunes, se préparant systématiquement à replonger la région dans les horreurs d'un nouveau conflit catastrophique.

Getachew a attiré l'attention sur le lourd tribut humain de ces actions, décrivant une réalité déchirante où des mères sont victimes de détentions arbitraires et de traitements inhumains, tandis que leurs enfants leur sont arrachés de force et envoyés dans des camps d'entraînement militaire.

Le président a souligné que le TPLF, organisation illégale, est uniquement animé par une soif insatiable de pouvoir et de richesse, exposant sans pitié la jeunesse à d'immenses souffrances.

Il a déclaré qu'il fallait mettre définitivement un terme à la voie destructrice tracée par ce groupe.

De plus, Getachew a révélé que les exactions de cette faction s'étendent au-delà des frontières nationales ; outre l'enlèvement de jeunes et leur emmenée de force dans des bases militaires contre leur gré, le groupe se livre activement à la traite de jeunes vers le Soudan.

Ces agissements scandaleux, a-t-il déclaré, révèlent que cette entité est une force tyrannique agissant au mépris total des droits humains fondamentaux.

Tout en exprimant sa profonde gratitude envers le gouvernement fédéral pour sa patience inébranlable et ses appels répétés à la paix, M. Getachew a souligné l'importance cruciale de maintenir et de renforcer une pression diplomatique vigoureuse sur cette faction.

Les habitants du Tigré résidant à Addis-Abeba qui ont participé au rassemblement se sont fait l'écho de ces sentiments, condamnant fermement la faction illégale du TPLF qui prend en otage la population du Tigré pour mener la guerre, viole l'accord de paix de Pretoria et oeuvre activement à saper la paix et la sécurité de toute la région.