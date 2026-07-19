Sénégal: Marchés publics - Le pari de l'emploi inclusif

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a engagé, hier vendredi à Dakar, la validation d'un guide destiné à intégrer les clauses sociales dans les marchés publics. Élaboré avec l'appui de l'Organisation internationale du Travail (OIT), cet outil vise à faire de la commande publique un levier de création d'emplois, notamment au profit des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables.

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a franchi une nouvelle étape dans la promotion d'une commande publique plus inclusive. Réunis hier, vendredi 17 juillet 2026, à Dakar, une soixantaine de représentants des administrations publiques, des Collectivités territoriales, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts nationaux ont examiné un guide consacré à l'intégration des dispositions favorables à l'emploi dans les marchés publics. L'objectif est de mettre à la disposition des autorités contractantes un outil opérationnel permettant d'intégrer des clauses sociales dans les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, afin d'accroître leur impact sur la création d'emplois.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le Directeur de Cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Amadou Bèye Ndiaye, a souligné la nécessité de mesurer les retombées des investissements publics sur l'emploi. Selon lui, l'enjeu est désormais d'évaluer le nombre d'emplois générés par chaque franc investi dans la commande publique et d'intégrer cet indicateur dans l'évaluation des politiques publiques.

Il a salué le guide élaboré par l'ARCOP, avec l'appui technique de l'Organisation International du Travail (OIT), estimant qu'il constitue un instrument stratégique au service de l'État et de l'ensemble des acteurs de la commande publique, en cohérence avec la politique nationale de promotion de l'emploi.

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Le Directeur ggénéral de l'ARCOP, Dr Moustapha Djitté, a, pour sa part, défendu une nouvelle vision de la commande publique. Selon lui, les marchés publics ne doivent plus être considérés comme un simple mécanisme d'acquisition de biens, de services ou de travaux, mais également comme un puissant levier d'insertion professionnelle et de développement économique.

Il a plaidé pour une intégration systématique des clauses sociales dès la préparation des dossiers d'appel d'offres, afin que les contrats publics contribuent effectivement à la création d'emplois au bénéfice des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap et des autres groupes vulnérables. Il a également insisté sur le renforcement des capacités des acteurs pour assurer une mise en oeuvre efficace du nouveau Code des marchés publics.

Face à la persistance du chômage des jeunes, malgré les différents programmes publics, le Directeur général de l'ARCOP a rappelé que la commande publique représente un levier stratégique pour favoriser l'emploi décent, soutenir la croissance économique et renforcer la cohésion sociale. À l'issue de l'atelier, les participants devront examiner les observations techniques et juridiques formulées sur le projet de guide, intégrer les amendements retenus et adopter une version consensuelle avant sa finalisation et sa diffusion auprès de l'ensemble des acteurs de la commande publique.