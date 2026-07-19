Togo: Compétences endogènes pour l'urbanisme

L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme (EAMAU), basée à Lomé, a dévoilé les premières couleurs de la célébration de son demi-siècle d'existence.

Placée sous le thème « 50 ans d'excellence au bénéfice des villes et territoires d'Afrique », cette commémoration met en lumière une institution qui a formé, en cinq décennies, plus de 2 600 architectes, urbanistes et gestionnaires de la ville.

Deux temps forts rythmeront l'année. Du 12 au 16 octobre, une semaine festive réunira les diplômés de l'EAMAU issus des différents pays membres, avec une exposition consacrée à l'architecture, à l'urbanisme et à la gestion urbaine, ainsi qu'un hommage aux personnalités ayant contribué à la création et au développement de l'école.

Du 10 au 12 novembre, place à la réflexion scientifique avec un colloque international sur les villes durables, autour du thème « L'urbanisme saisi par le territoire ». Experts, chercheurs et professionnels y débattront des défis à venir pour les villes africaines : inondations, mobilité urbaine, hausse du coût du foncier. Des ateliers thématiques compléteront la rencontre.

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Créée en 1975 par une résolution du sommet des chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM), l'EAMAU a accueilli ses premiers étudiants en 1976. Cinquante ans plus tard, l'institution inter-États s'impose comme un acteur majeur de la formation des compétences africaines en architecture, urbanisme et gestion urbaine.

Pour le directeur général de l'Ecole, Malam Boukar Krou, sa création répondait à une vision stratégique portée par les dirigeants africains de l'époque : « le développement de l'Afrique ne pouvait se faire sans les compétences endogènes dans les domaines clés tels que l'architecture, l'urbanisme et la gestion urbaine ».