Tunisie: Canicule - Coupures d'électricité programmées ce samedi de 17h à 22h dans plusieurs gouvernorats (STEG)

18 Juillet 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — La Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) a annoncé la possibilité de recourir, samedi 18 juillet, à des coupures d'électricité, afin de préserver la sécurité et la pérennité du système électrique.

La STEG a précisé, dans des communiqués séparés, que ces coupures éventuelles sont prévues de 17h00 à 22h00, et concerneront plusieurs régions à travers le pays. Le courant sera rétabli de manière automatique et sans préavis.

Cette mesure préventive ciblera des régions du Grand Tunis, notamment la Nouvelle Medina, les Berges du Lac, Essaïdia, les Jardins de Carthage, Cité Les Pins, La Marsa, Radès, Fouchana, El Mghira, Sanhaja, Riadh El Andalous, Bhar Lazreg, Le Kram, Aïn Zaghouan, Charguia, Hammam-Lif, Ezzahra, Hammam Chott, Soukra et El Mourouj.

Les coupures d'électricité toucheront également plusieurs localités du Nord, en particulier dans les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan et Bizerte, ainsi que des zones du Nord-Ouest, dont Medjez El Bab, Bouarada, Touiref, Nebeur, Kalaat El Khasba, El Aroussa, Nefza, Ouchtata et Makthar.

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Dans la région du Centre, la société a ajouté que les coupures pourraient concerner plusieurs zones relevant du gouvernorat de Monastir et ses environs, telles que Ouardanine, Khniss, El Agba, la zone industrielle de Monastir, Ksour Essef et Chiba, en plus d'autres localités.

Pour le gouvernorat de Sfax, les coupures pourraient englober les délégations d'El Ghriba, Esskhira, Menzel Chaker, Mahrès, Bir Ali Ben Khalifa, Agareb, El Hencha et Jebiniana, en plus du centre-ville de Sfax.

Dans le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud, cette mesure éventuelle concernera plusieurs zones à Gabès, Medenine, Djerba, Kébili, Tataouine, Zarzis et Ben Guerdane.

Pour le Centre-Ouest, cette mesure touchera des localités des gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid, à l'instar de Foussana, Sbeïtla, Thala, El Ayoun et Souk Jedid, ainsi que Sidi Aïch dans le gouvernorat de Gafsa (Sud-Ouest).

La STEG a appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires, soulignant que le rétablissement du courant électrique se fera sans préavis dès la fin des périodes de coupure périodique.

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