interview

Son seul nom évoque beaucoup d'espoir chez les personnes confrontées à l'infertilité. Cette pionnière donne les moyens que la biologie offre pour accompagner efficacement les patients en désir de parentalité.

Pouvez-vous rappeler l'offre d'assistance que vous mettez à la disposition des patients en désir de parentalité ?

Nous nous sommes donné pour mission d'accompagner les couples à chaque étape de leur parcours face à l'infertilité, grâce à un plateau technique de dernière génération et une prise en charge personnalisée. Notre offre médicale et biologique est complète et structurée autour de trois grands axes : le diagnostic approfondi qui permet de réaliser des bilans hormonaux, des analyses de sperme avancées (spermogramme, fragmentation de l'Adn spermatique), et l'imagerie pour identifier précisément les causes de l'infertilité.

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Le deuxième axe porte sur les techniques d'Assistance médicale à la procréation (Amp). Ces techniques comprennent : l'Insémination artificielle (IA), technique simple consistant à déposer les spermatozoïdes préparés directement dans l'utérus, la Fécondation in vitro classique (Fiv), où la rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde se fait au laboratoire. L'Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (Icsi), une micro-injection indispensable en cas d'infertilité masculine sévère. Il y a également la préservation de la fertilité qui repose sur la congélation (vitrification) des gamètes (ovocytes, sperme) et des embryons pour des raisons médicales ou sociétales. Et enfin, l'analyse pré implantatoire pour rechercher des anomalies génétiques afin d'éviter des maladies ou des fausses couches.

Quel est le taux de réussite de ces techniques? Avez-vous identifié les causes de l'infertilité pour les couples qui ne réussiront jamais à avoir un enfant ?

Il faut d'abord préciser qu'en médecine de la reproduction, le taux de réussite dépend massivement de l'âge de la femme. En moyenne mondiale, et au sein de notre structure, les taux de succès par tentative de Fiv/Icsi oscillent entre 35% , 45% voire 50% chez les femmes de moins de 35 ans, puis diminuent progressivement avec l'âge.

Concernant les couples pour lesquels les traitements n'aboutissent malheureusement pas, la science met en évidence plusieurs facteurs complexes. On peut citer l'insuffisance ovarienne précoce ou l'altération majeure de la réserve ovocytaire, souvent liée à l'âge maternel avancé. Les anomalies génétiques ou chromosophiques sévères des gamètes ou des embryons, empêchant l'implantation ou provoquant des fausses couches à répétition. Les pathologies utérines réfractaires (adénomyose sévère, fibromes multiples altérant la cavité, endomètre non réceptif). L'infertilité inexpliquée ou idiopathique, où les limites actuelles de la science ne nous permettent pas encore de détecter le micro-mécanisme biologique qui bloque la fécondation ou l'implantation.

Avec votre structure, l'Amp se rapproche géographiquement des populations. Qu'en est-il de l'accessibilité financière ? Peut-on avoir une estimation du coût pour un parcours classique afin d'encourager les couples qui hésitent encore à pousser les portes de la structure ?

Rapprocher l'Amp des populations ivoiriennes et sous-régionales a toujours été notre priorité pour éviter les coûts exorbitants des voyages médicaux à l'étranger. Sur le plan financier, l'Amp reste une médecine de haute technologie qui exige des consommables à usage unique hautement spécifiques, des milieux de culture certifiés et des équipements maintenus sous des normes drastiques.

À titre indicatif, un parcours classique de Fécondation in vitro (Fiv) se situe généralement dans une fourchette allant de 1 500 000 à 2 500 000 FCfa, selon la complexité du cas (besoin d'une Icsi, d'une culture prolongée des embryons jusqu'au stade de blastocyste, ou d'une congélation embryonnaire).

Nous sommes pleinement conscients que cela représente un investissement important pour les familles. C'est pourquoi nous travaillons activement à l'optimisation des coûts, au développement de solutions de financement adaptées et, surtout, nous encourageons les couples à consulter tôt : plus la prise en charge est précoce, plus les traitements sont simples et moins le parcours est onéreux.

Vous avez identifié des métiers « tueurs » de fertilité chez l'homme (peintre, boulanger, utilisateur de pesticides...). Existe-t-il des métiers dangereux pour la fertilité féminine ?

Absolument. Si la spermatogénèse chez l'homme est très sensible à la chaleur et aux toxiques, le capital ovocytaire de la femme, qui est fini dès la naissance, peut lui aussi être gravement altéré par l'environnement professionnel. Les principaux facteurs de risques professionnels chez la femme incluent : l'exposition aux perturbateurs endocriniens et solvants. C'est le cas des coiffeuses, esthéticiennes, ou ouvrières de l'industrie chimique/plastique qui manipulent des produits (phtalates, formaldéhyde, solvants organiques) pouvant perturber les cycles menstruels et altérer la qualité des ovocytes.

Il y a les métiers du secteur agricole où la manipulation de pesticides, de fongicides et d'herbicides est un facteur majeur de troubles de l'ovulation et de risques accrus de fausses couches spontanées. Nous pouvons aussi citer le travail de nuit et les horaires décalés : les professions médicales (infirmières, sages-femmes), le personnel navigant (hôtesses de l'air) ou les métiers de la sécurité perturbent l'horloge biologique (le rythme circadien), ce qui impacte directement la sécrétion des hormones de la reproduction (LH, FSH, mélatonine). L'exposition aux rayonnements ionisants dont peuvent souffrir les professionnelles de santé manipulant les rayons X ou la radiothérapie sans protection adéquate.

Vous parlez souvent de la vitrification de spermes, d'ovocytes, d'embryons... à quel type de patients conseillez-vous cette pratique ?

La cryopréservation est une révolution qui permet de « figer le temps biologique ». Nous la conseillons principalement dans trois situations : la préservation médicale (Onco-fertilité). C'est une priorité absolue pour les patients (hommes ou femmes) qui s'apprêtent à subir des traitements gonadotoxiques (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie lourde de l'appareil reproducteur) susceptibles de détruire définitivement leurs cellules reproductrices.

Il y a ensuite la préservation sociétale (ou de convenance) : elle s'adresse principalement aux femmes qui, n'ayant pas de projet parental immédiat (études longues, carrière, absence de partenaire), souhaitent congeler leurs ovocytes jeunes (idéalement avant 35 ans) pour se prémunir contre le déclin naturel de la fertilité lié à l'âge. Au cours d'un parcours de Fiv, lorsque nous obtenons plusieurs embryons de très bonne qualité lors d'une tentative, nous congelons les embryons « surnuméraires ». Cela permet d'effectuer des transferts ultérieurs plus simples et moins coûteux, sans avoir à refaire toute la phase de stimulation ovarienne et de ponction.

La fécondation in vitro peut être associée à un diagnostic pré-implantatoire dans le combat contre la drépanocytose. Y a-t-il d'autres maladies qui peuvent être « contrôlées » grâce à la biologie reproductive ?

Oui, le Diagnostic génétique pré-implantatoire (Dpi) est un outil formidable pour éviter la transmission de maladies héréditaires d'une gravité exceptionnelle. En dehors de la drépanocytose (forme SS), qui est un enjeu de santé publique majeur en Afrique, la biologie reproductive permet de dépister et d'éviter les anomalies chromosophiques numériques comme la trisomie 21, 13 ou 18, particulièrement recherchées chez les patientes d'âge maternel avancé ou en cas de fausses couches à répétition ; les maladies monogéniques graves, à savoir des pathologies comme la mucoviscidose, la myopathie de duchenne, l'hémophilie, ou certaines formes de cancers héréditaires précoces dont les mutations génétiques ont été clairement identifiées chez les parents.

L'Amp permet de ne plus subir mais de choisir. Avez-vous établi les limites de ce choix ? En l'état actuel de votre plateau technique, ce choix se limite-t-il au sexe ou peut-il être plus poussé ? (Taille, teint, potentiel intellectuel...)

C'est une question éthique fondamentale. L'Assistance médicale à la procréation a pour vocation de soigner, de pallier une infertilité ou d'éviter une maladie d'une extrême gravité. Nous ne faisons pas de l'eugénisme (Ndlr, étude et utilisation de méthodes visant à améliorer l'espèce humain par une sélection génétique). Sur le plan technique, la science médicale sait lire le code génétique, mais la déontologie médicale et l'éthique de notre structure posent des barrières infranchissables.

Pour ce qui est du choix du sexe, il n'est pratiqué et toléré que pour des motifs strictement médicaux (maladies liées au chromosome X, par exemple). Le choix de convenance n'est pas la mission de l'Amp. S'agissant des critères physiques et intellectuels (taille, teint, QI), non seulement cela est techniquement impossible de manière prédictive (ces traits dépendent d'une multitude de gènes interconnectés et de facteurs environnementaux), mais c'est formellement interdit. Notre rôle est d'aider à donner la vie, pas de concevoir des enfants « sur catalogue ». L'éthique médicale passe avant la performance technique.

On lit souvent des histoires « bizarres » dans le secteur de l'Assistance médicale à la procréation, quelle garantie votre clinique offre-t-elle à sa patientèle que ses cellules, son matériel de reproduction ne fera pas l'objet de manipulations ?

La confiance et la sécurité biologique sont le socle de notre exercice. Pour éliminer tout risque d'erreur, d'inversion ou de manipulation indue, la Clinique Procrea s'impose les standards internationaux les plus stricts. Nous avons le système de double vigilance et traçabilité : chaque tube, chaque boîte de culture contenant des ovocytes, du sperme ou des embryons fait l'objet d'un étiquetage codé rigoureux avec une double vérification systématique par deux biologistes (témoignages croisés) à chaque étape clé du processus.

Avec la démarche d'accréditation, nos laboratoires intègrent des protocoles stricts inspirés des normes de qualité internationales (telles que la norme ISO 9001 version 2015. Notre plateau technique est hautement sécurisé, avec un accès restreint par badge, des systèmes de surveillance en continu de la température des incubateurs et des cuves d'azote où sont conservées les cellules. Notre assistance repose sur l'éthique et la transparence. En effet, nos consentements éclairés détaillent chaque étape, et nos équipes sont soumises au secret médical et à des audits de pratiques réguliers.

La fiche technique de la structure montre une belle trajectoire, peut-on savoir quelles sont vos perspectives à moyen terme ?

Notre regard est résolument tourné vers l'avenir, avec l'ambition de consolider notre position de centre d'excellence en Afrique de l'Ouest. Nos perspectives à moyen terme s'articulent autour de trois axes majeurs : d'abord l'accessibilité et la décentralisation : continuer à oeuvrer pour rendre l'Amp plus abordable et mener des campagnes de sensibilisation à travers la Côte d'Ivoire pour briser le tabou de l'infertilité, souvent supporté à tort par les femmes seules.

Puis, nous voulons mettre la formation et la recherche au coeur de notre action : devenir un hub sous-régional de formation pour les jeunes biologistes et cliniciens de la reproduction, et participer à des études épidémiologiques sur les causes spécifiques de l'infertilité en contexte africain, notamment l'impact des infections mal soignées et des facteurs environnementaux.