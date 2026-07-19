Algérie: Les résultats définitifs consacrent la nouvelle carte politique de l'APN

ALGER — Les résultats définitifs des élections législatives du 2 juillet dernier, annoncés samedi par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui, consacrent la nouvelle carte politique de l'Assemblée populaire nationale (APN), avec de légers ajustements n'ayant pas affecté la configuration générale.

La parfaite concordance entre les résultats définitifs et provisoires concernant le taux de participation à ce scrutin, qui s'est établi à 21,24% à l'intérieur du pays et à 10,75% pour la communauté nationale établie à l'étranger, démontre que les recours introduits par les partis politiques ne portaient pas sur les taux de participation ni sur les suffrages, mais étaient centrés sur la répartition des voix au sein des circonscriptions électorales et sur la rectification de certaines erreurs matérielles relevées dans les PV de dépouillement.

Mme Aslaoui a fait état de l'annulation de nombre de voix attribués à des partis politiques dans certains bureaux de vote, faisant observer que 320 recours avaient été enregistrés, dont 43 ont été acceptés, 8 rejetés pour vice de forme et 269 autres rejetés car infondés.

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Les résultats définitifs ont fait apparaître de légères modifications en faveur de certaines formations politique après l'examen des recours. Ainsi, le nombre de sièges du parti du Front de libération nationale (FLN) est passé à 91, soit un siège de plus par rapport aux résultats provisoires, lui permettant ainsi de conserver la première place. Le Rassemblement national démocratique (RND) a obtenu 74 sièges, soit un siège supplémentaire, tandis que le Front El-Moustakbel a perdu trois sièges, totalisant désormais 56 sièges.

Cette convergence entre les résultats définitifs et provisoires met en évidence la grande précision technique ayant caractérisé l'opération de dépouillement préliminaire supervisée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), la Cour constitutionnelle s'étant chargée de l'ajustement juridique des résultats et de la rectification de certains suffrages contestés dans un nombre limité de circonscriptions électorales.

Selon les mêmes résultats, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) occupe la quatrième position avec 43 sièges, sans changement dans le nombre de sièges, suivi du Mouvement El-Bina avec 40 sièges, soit deux sièges supplémentaires, puis des listes des Indépendants avec 33 sièges, soit un siège de plus par rapport aux résultats provisoires.

Les listes des Indépendants, qui avaient créé la surprise lors des précédentes législatives, en se classant à la deuxième place, ont enregistré un recul, alors que les formations politiques, toutes obédiences confondues, ont enregistré un retour en force, à l'instar du Front des forces socialistes (FFS) qui a obtenu 12 sièges.

Les résultats définitifs de ce scrutin ont également fait ressortir une présence notable de jeunes députés, avec un taux estimé à 30,69 %.

Pour rappel, le nombre d'électeurs inscrits à ce scrutin s'élève à 23.872.756, celui des votants ayant atteint 5.071.020. Le nombre de suffrages exprimés s'est établi à 4.111.331, et celui des bulletins nuls s'élève à 959.689.

S'agissant de la communauté nationale établie à l'étranger, le nombre d'électeurs inscrits s'élève à 854.285, tandis que le nombre de votants a atteint 91.810.

La nouvelle APN est composée de 395 députés élus dans les circonscriptions électorales de l'intérieur du pays et de 12 députés représentant la circonscription électorale de la communauté nationale établie à l'étranger.