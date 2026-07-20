Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Général Birame Diop porté à la présidence de la Commission

Réunis en sommet sous régional hier, dimanche 19 juillet à Freetown en Sierra Leone, les chefs d'État et de gouvernement de pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont désigné, le général Birame Diop, ex-ministre sénégalais de la Défense, étant le seul candidat.

Une décision saluée par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. À travers un message publié sur les réseaux sociaux, le chef de l'État sénégalais a exprimé sa reconnaissance envers ses homologues ouest-africains pour la confiance accordée au Sénégal.

« C'est avec humilité que j'accueille la confiance placée en notre pays, appelé à la présidence en exercice de la CEDEAO. » a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Le président sénégalais a également remercié les chefs d'État et de Gouvernement de la communauté régionale pour « cette marque de confiance » et « l'esprit de fraternité qui a présidé aux travaux ».

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Saluant l'élection du Général Birame Diop à la tête de la Commission de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye a assuré le nouveau responsable régional de son soutien : « Je félicite le Général d'Armée Birame Diop, élu à la présidence de la Commission, et l'assure de tout mon soutien. »

Ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal et personnalité reconnue dans les milieux militaires et diplomatiques, le Général Birame Diop devra désormais contribuer à porter les ambitions de la CEDEAO dans une période où l'organisation cherche à préserver son unité et à renforcer son rôle dans la sous-région.

Dans son message, le président Bassirou Diomaye Faye a enfin réaffirmé son attachement à une Afrique de l'Ouest davantage solidaire : « Vive la CEDEAO. Vive une Afrique de l'Ouest réconciliée et unie. »

Cette élection intervient dans un contexte marqué par les défis majeurs auxquels fait face l'organisation régionale, notamment la consolidation de l'intégration économique, le renforcement de la stabilité politique et la recherche d'une plus grande cohésion entre les États membres.