Afrique de l'Ouest: Le Sénégal prend la présidence de la Commission de la CEDEAO

Dakar — Les chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont officiellement confié au Sénégal dimanche à Freetown en Sierra Leone la présidence de la commission de l'organisation communautaire, a annoncé la présidence sénégalaise.

"La Conférence des chefs d'État et de gouvernement a confié au Sénégal la présidence de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030, témoignant ainsi de la confiance accordée à l'engagement historique de notre pays en faveur de l'intégration régionale", a-t-elle indiqué dans un message partagé sur Facebook.

Le poste est revenu au général Birame Diop, ancien chef d'Etat major général de armées (CEMGA), dont la candidature a été officiellement présentée aux chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO par le président Bassirou Diomaye Faye.

L'ancien chef d"état-major général des armées sénégalaises (CEMGA) possède un parcours remarquable au service du Sénégal, de l'Afrique et de la communauté internationale, indiquait récemment la diplomatie sénégalaise.

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Le ministère de l'Intégration africaine des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur rappelait notamment dans un communiqué que l'expertise internationale de l'ancien chef-d'etat-major particulier du chef de l'Etat avait été consacrée par sa nomination comme Conseiller militaire du secrétaire général des Nations unies auprès du Département des opérations de paix.

Dans l'exercice de ces fonctions, l'ancien commandant de l'armée de l'air du Sénégal, a contribué à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des conflits, de maintien de la paix et de consolidation de la sécurité internationale, estime le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Le nouveau président de la Commission de la CEDEAO a, pendant plusieurs années, accompagné, à travers le continent, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique (CESA), comme facilitateur et conférencier, dans la formation de hauts cadres civils et militaires africains sur les problématiques de paix, de développement, de sécurité et de défense, fait valoir la diplomatie sénégalaise.

Elle fait en même temps savoir que le général Diop a mené des recherches sur l'importante question de la réforme du secteur de sécurité en Afrique sub-saharienne au National Endowment for Democracy et au Woodrow Wilson Center à Washington DC.