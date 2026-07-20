À son arrivée en République française dans le cadre de sa visite d'État, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse, la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a été accueilli par la ministre française de la Culture, Madame Catherine Pégard, marquant ainsi le début de son programme officiel sur le territoire français.

Dans la continuité de cette visite, le Chef de l'État a accordé une audience à Madame Anne Rigail, Directrice générale d'Air France, afin d'échanger sur le renforcement du partenariat stratégique entre Air France et Fly Gabon, un axe majeur de la coopération économique entre le Gabon et la France.

Les échanges ont permis de réaffirmer la volonté commune des deux compagnies de consolider leur coopération afin de renforcer les liaisons aériennes entre Libreville et celui de Paris. Déjà liées par un partenariat commercial, Air France et Fly Gabon ambitionnent de franchir une nouvelle étape avec la mise en oeuvre, d'ici la fin de l'année, d'un accord de partage de codes (code share).

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Ce dispositif permettra à Fly Gabon de commercialiser des billets jusqu'à Paris sous son propre code, tout en offrant aux voyageurs un réseau de correspondances élargi et une meilleure fluidité des déplacements entre l'Afrique centrale, l'Europe et le reste du monde.

Cette évolution s'inscrit dans la vision du Président de la République de faire de Libreville un hub aérien régional de référence, capable de stimuler les flux de passagers, de renforcer l'intégration du Gabon dans les grands réseaux internationaux de transport, de soutenir le développement du tourisme, de favoriser les échanges commerciaux et d'accroître l'attractivité du pays auprès des investisseurs.

Le renforcement de cette coopération produira également des retombées concrètes pour les voyageurs. En développant les flux entre Libreville et Paris et en optimisant les capacités des deux compagnies, ce partenariat favorisera une meilleure compétitivité tarifaire sur cette liaison stratégique.

À travers cette audience, le Président de la République réaffirme son engagement en faveur de partenariats structurants, créateurs de croissance, d'emplois et d'opportunités pour le Gabon.

Cette coopération renforcée entre Air France et Fly Gabon illustre la volonté commune des autorités gabonaises et françaises de bâtir un partenariat durable, fondé sur une connectivité renforcée, une mobilité accrue des personnes et le développement des échanges économiques entre les deux pays.