Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 20 juillet 2026

revue de presse

São Tomé-et-Principe : Dépouillement en cours après le scrutin présidentiel

Le dépouillement des votes a commencé dimanche après que les électeurs de São Tomé-et-Principe se sont rendus aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle dans l'archipel, considéré comme un modèle de démocratie sur le continent africain.

Le scrutin est marqué par un duel entre deux candidats de l'Action démocratique indépendante (ADI), parti de centre droit actuellement au pouvoir.

Le président sortant Carlos Vila Nova, élu en 2021 avec le soutien de l'ADI, brigue un second mandat et se présente comme le garant de la stabilité politique. (Source Africanews)

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Afrique de l’ouest : Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la Cédéao

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été désigné dimanche président en exercice de la Cédéao à l’issue de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenu à Lungi, en Sierra Léone. Il prend la tête d’une organisation confrontée à des défis sécuritaires, institutionnels et économiques majeurs.

Le Sénégal prend les commandes de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). À l’issue de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, les dirigeants ouest-africains ont confié la présidence en exercice de l’organisation au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la présidence du Sénégal.

Le chef de l’État sierra-léonais Julius Maada Bio, qui achevait son mandat annuel à la tête de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao, a officiellement passé le relais à son homologue sénégalais. (Source Apanews)

Vaccins made in Africa : Gavi débloque 189 millions de dollars pour accélérer la production sur le continent

Un nouvel appui pour bâtir une industrie vaccinale africaine. À l’occasion d’une réunion consacrée à la mise en œuvre de sa stratégie 2026-2030, Gavi a annoncé un financement additionnel de 189 millions de dollars destiné à accélérer le développement de la production de vaccins sur le continent.

Cette décision vient renforcer l’Accélérateur de la production des vaccins en Afrique, doté d’un milliard de dollars, lancé pour soutenir l’émergence d’une industrie capable de répondre aux besoins sanitaires africains et réduire la dépendance vis-à-vis des producteurs étrangers.

Pour Gavi, l’objectif est non seulement de stimuler la demande en vaccins fabriqués localement, mais aussi et surtout de créer les conditions d’un écosystème industriel durable. (Source Afrik.com)

Mali : Au moins 50 soldats tués dans une embuscade revendiquée par des jihadistes et des indépendantistes

Au moins 50 militaires maliens ont été tués samedi dans le nord du Mali lors d'une embuscade contre un convoi de l'armée. L'attaque, revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) et le Front de libération de l'Azawad (FLA), constitue l'un des revers les plus meurtriers subis par les forces maliennes ces dernières années.

Le convoi militaire, qui quittait la ville d'Anéfis en direction de Gao, a été pris dans une embuscade samedi. Selon des sources locales proches des autorités, au moins 50 soldats ont été tués et 24 autres capturés.

L'armée malienne a confirmé que ses forces étaient tombées dans une embuscade tendue par des « groupes armés terroristes », sans communiquer de bilan officiel. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette lourde défaite. (Source Africa Radio)

Gabon : Les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema entame ce lundi 20 juillet 2026 une visite d’État en France, à la tête d'une délégation de plus de 80 membres composés de ministres, d'hommes d’affaires et des journalistes. Il sera reçu ce lundi par son homologue Emmanuel Macron au palais de l’Élysée. La visite est placée sous le signe de l’économie et du rééquilibrage des relations bilatérales.

Selon la présidence gabonaise, le suivi des accords conclus à Libreville en novembre 2025 lors du dernier séjour au Gabon d'Emmanuel Macron sera au cœur des échanges entre les deux présidents, à Paris, ce lundi 20 juillet 2026, explique notre correspondant au Gabon, Yves-Laurent Goma. (Source RFI)

Nelson Mandela : Trente-trois ans après le Nobel, son héritage reste un défi pour le monde

À l'heure où les inégalités explosent, où les conflits se multiplient et où les démocraties sont fragilisées, la Journée internationale Nelson-Mandela rappelle que son combat ne relevait pas seulement de la lutte contre l'apartheid, mais d'un projet universel de justice sociale, de réconciliation et de responsabilité collective.

Chaque 18 juillet, le monde rend hommage à Nelson Mandela en consacrant symboliquement soixante-sept minutes à une action de solidarité, en référence aux soixante-sept années que « Madiba » a vouées à la défense de la dignité humaine. Mais l'édition 2026 de la Journée internationale Nelson-Mandela résonne avec une acuité particulière.

Placée sur le thème « Il est toujours entre nos mains de lutter contre la pauvreté et les inégalités », elle intervient dans un contexte mondial marqué par l'aggravation des fractures sociales, les tensions géopolitiques et les effets du changement climatique. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Ebola : Le Canada interdit l’entrée aux voyageurs ayant séjourné en RDC

Le Canada a annoncé dimanche que tous les ressortissants étrangers ayant séjourné récemment en République démocratique du Congo (RDC) auraient interdiction d'entrer sur son territoire, en raison de la propagation de l'épidémie d'Ebola.

À partir de lundi, « tout ressortissant étranger ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours se verra interdire l'entrée au Canada », a indiqué, dans un communiqué, l'Agence de santé publique du Canada.

Les Canadiens ou les personnes disposant de la résidence permanente dans le pays ne sont pas concernés par cette interdiction. Ils doivent en revanche, depuis fin mai, se soumettre à une quarantaine de 21 jours à leur arrivée au Canada s'ils ont séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents. Ces différentes mesures seront en vigueur jusqu’au 29 août, a précisé à l’AFP un porte-parole de l’Agence de santé publique. (Source LSI Africa)

Ouganda : Museveni exhorte les rapatriés d'Afrique du Sud à investir dans le pays

Le président ougandais, Yoweri Museveni, a appelé les Ougandais vivant et travaillant à l'étranger dans des conditions difficiles à rentrer dans leur pays afin de profiter des opportunités économiques offertes sur place, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à accompagner leur réintégration.

Dans une série de messages publiés sur X, le chef de l'État a indiqué avoir rencontré, à Kyankwanzi, des ressortissants ougandais récemment revenus d'Afrique du Sud.

Il a assuré que son gouvernement mettrait en place des mesures pour faciliter leur retour à la vie économique, notamment par le renforcement des coopératives d'épargne et de crédit (SACCO). (Source TRT Africa)

Hydrocarbures - Le gouvernement rétablit l’état d’urgence énergétique à Madagascar

Le scénario du mois d’avril refait surface. Trois mois après une première activation, provoquée par les perturbations du marché pétrolier international, Madagascar réinstaure l’état d’urgence énergétique.

La décision a été adoptée en Conseil des ministres. Concernant les hydrocarbures, le décret publié par la Présidence vise à mettre en œuvre le mécanisme d’ajustement automatique des prix, alors que le contexte international reste très volatil », indique Cydolain Raveloson, directeur général de l’Office malgache des hydrocarbures (OMH).

Cette nouvelle mesure intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient, ravivant les incertitudes sur l’évolution du marché international du pétrole. Il s’agit d’anticiper les conséquences d’un éventuel choc pétrolier et de disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement en carburant et assurer la continuité des services essentiels. (Source L’Express de Madagascar)

La Guinée demande à la France la restitution de manuscrits pillés pendant la colonisation

Conakry souhaite notamment récupérer le Coran de Samory Touré, l’une des grandes figures guinéennes de la résistance à la conquête coloniale française.

Un manuscrit ancien, enveloppé d’une couverture de cuir brun foncé maintenue fermée par une cordelette en fibre naturelle. A l’intérieur, des écrits en arabe en noir apparaissent sur des pages jaunies par le temps : c’est le Coran de l’almamy Samory Touré, conservé depuis cinquante ans dans les collections françaises.

Mi-juin, au Musée de l’armée, à Paris, une délégation guinéenne est venue spécialement pour consulter ce manuscrit ayant appartenu à l’une des grandes figures de la résistance à la conquête coloniale française. (Source Le Monde Afrique)