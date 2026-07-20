Afrique de l'Ouest: Les actions du BRVM enregistrent une nouvelle hausse hebdomadaire, emmenées par Uniwax

Le marché boursier de la BRVM a clôturé la semaine en hausse, dans un contexte de hausse des volumes de transactions et alors que les investisseurs ont continué à se tourner vers certaines valeurs, notamment Uniwax Côte d'Ivoire. Parallèlement, Ecobank Transnational Incorporated Togo est restée la valeur la plus échangée du marché en termes de volume.

L'indice composite de la BRVM a progressé de 0,76 % pour atteindre 478,53 points au cours de la semaine qui s'est terminée le 17 juillet, tandis que l'indice BRVM 30 a gagné 1,20 % à 227,70 points. L'indice BRVM Principal a progressé de 2,56 %, tandis que l'indice BRVM Prestige a reculé de 1,61 %. La capitalisation boursière a augmenté de 0,76 % pour s'établir à 18,43 billions de francs CFA. Les volumes de transactions ont progressé de 13,9 % pour atteindre 16,8 millions d'actions, le chiffre d'affaires total s'élevant à 12,08 milliards de francs CFA. Ecobank Transnational Incorporated Togo a représenté 92,3 % des actions échangées, tandis que Sonatel Sénégal a dominé le marché en valeur des transactions avec 3,03 milliards de francs CFA, soit environ un quart du chiffre d'affaires total.

Uniwax a enregistré la plus forte hausse de la semaine, bondissant de 37,7 % à 1 845 francs CFA après avoir publié des résultats semestriels en hausse et présenté sa stratégie lors de son assemblée générale annuelle. Africa Global Logistics Côte d'Ivoire a progressé de 23,1 % et BOA Burkina Faso a gagné 19,0 %. Du côté des baisses, SMB Côte d'Ivoire a reculé de 12,1 %, suivie par Sicable Côte d'Ivoire, en baisse de 7,7 %, et SODE Côte d'Ivoire, qui a perdu 6,7 %. Au total, 24 titres ont reculé tandis que 23 ont progressé au cours de la semaine.

Le marché obligataire régional s'est affaibli pour la deuxième semaine consécutive, la capitalisation boursière reculant de 0,52 % à 13 030 milliards de francs CFA. Le volume des transactions obligataires s'est élevé à 2,03 milliards de francs CFA, dominé par l'obligation d'État ivoirienne à 5,75 % échelonnée sur 2022-2037, qui a représenté près de la moitié tant du volume que de la valeur des transactions.

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Points clés à retenir

Les performances de la semaine montrent que la liquidité reste concentrée sur une poignée de grandes valeurs du BRVM, alors même que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs. ETIT continue de dominer l'activité boursière après sa forte remontée cette année, tandis que Sonatel reste la valeur de référence de la région pour les investisseurs institutionnels en raison de sa taille, de sa liquidité et de son historique de dividendes.

Le rebond d'Uniwax suggère également que les investisseurs sont prêts à récompenser les entreprises qui offrent une meilleure visibilité sur leurs résultats après des périodes d'incertitude. Dans le même temps, la répartition presque égale entre les titres en hausse et ceux en baisse indique que le marché ne progresse plus de manière généralisée.

Les investisseurs font de plus en plus la distinction entre les entreprises dont les fondamentaux s'améliorent et celles qui font l'objet de prises de bénéfices après de fortes hausses. Le recul du marché obligataire reflète également une attitude prudente à l'égard des actifs à revenu fixe, alors que les capitaux continuent d'affluer vers certaines actions.

Avec une capitalisation boursière de la BRVM supérieure à 18 000 milliards de francs CFA et le retour des introductions en bourse (IPO) grâce à des opérations telles que celle de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, la bourse régionale entre dans une phase où les résultats spécifiques aux entreprises, les dividendes et les nouvelles cotations sont susceptibles de jouer un rôle plus important dans la génération de rendements que la seule dynamique générale du marché.