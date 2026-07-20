Niger: De nombreux militaires tués dans une attaque «terroriste» dans l'ouest du pays

Au Niger, au moins 16 soldats ont été tués vendredi 17 juillet 2026 dans une attaque « terroriste », contre un détachement militaire dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, selon un bilan communiqué par le ministère de la Défense. 15 assaillants ont également été tués. Mais selon des informations recueillies par RFI, les pertes de l'armée nigérienne seraient en réalité beaucoup plus lourdes.

Un détachement militaire nigérien est tombé dans une embuscade vendredi 17 juillet 2026, dans l'après-midi, dans l'ouest du Niger. Selon une source locale, qui s'est exprimée auprès de l'AFP, l'attaque a eu lieu sur l'axe Bankilaré-Téra, près du village de Doungourou, dans la région de Tillabéri.

L'Agence nigérienne de presse (ANP, média d'état), évoque ce dimanche 19 juillet « une attaque terroriste ».

Des dizaines de morts et de nombreux blessés

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Le ministère nigérien de la Défense fait état de 16 soldats tués et de 23 blessés, dont neuf grièvement. Il affirme également que 15 assaillants ont été tués, grâce à la riposte des forces de défense et de sécurité, appuyées par des moyens aériens, qui auraient contraint les assaillants à se replier.

Mais selon les informations recueillies par RFI, le bilan est beaucoup plus lourd : au moins 47 militaires auraient été tués, dont le chef du détachement, et plus de 50 autres blessés.

Selon l'ANP, des opérations de recherche, de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone.

La région de Tillabéri est l'un des principaux foyers de l'insurrection jihadiste au Niger. Cette année, ces violences ont visé pur la première fois l'aéroport de Niamey, la capitale, deux fois en six mois. En juin, au moins 11 soldats et deux civils ont été tués lors d'une attaque revendiquée par les jihadistes de la branche sahélienne d'Al-Qaïda.