Le mythique stade d'Akouakam a officiellement lancé, ce vendredi 17 juillet 2026, les hostilités du Championnat national U17 masculin. Dans une ambiance festive et empreinte de ferveur populaire sportive, cette première journée a réuni les autorités administratives, les dirigeants du football gabonais, les acteurs du mouvement sportif ainsi que de nombreux professionnels des médias nationaux, tous mobilisés autour d'un même objectif, accompagner l'éclosion de la nouvelle génération du football gabonais.

Moment solennel de cette ouverture, le gouverneur de la province du Woleu-Ntem, Jules Djéki, a procédé au coup d'envoi officiel de la compétition en présence du président du Comité d'organisation, Jean Claude Doucka, et du président de la Ligue provinciale de football du Woleu-Ntem, Thierry Eneme Nguéma.

L'organisation minutieuse de cette cérémonie a mis en lumière l'efficacité de l'ensemble des commissions techniques à savoir protocole, logistique, sécurité, communication, santé, arbitrage et accueil, dont le travail concerté a permis le déroulement harmonieux de cette première journée.

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Le spectacle n'a pas tardé à prendre place sur la pelouse avec un match inaugural particulièrement disputé entre le Woleu-Ntem et la Ngounié. Devant les caméras et les objectifs des journalistes et photographes accrédités, les deux sélections ont livré une opposition de grande qualité, rappelant l'intensité de la finale du Championnat national U15 masculin disputée à Lambaréné qui avait vu le Woleu-Ntem s'incliner face à la Ngounié aux tires au but.

Au terme d'une rencontre riche en occasions et en rebondissements, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2), confirmant les promesses d'une compétition relevée.

Le deuxième rendez-vous de la journée a vu le Moyen-Ogooué afficher ses ambitions face à la Nyanga. Solides dans leur organisation et réalistes dans le dernier geste, les joueurs du Moyen-Ogooué se sont imposés avec autorité (2-0), prenant ainsi une option intéressante pour la suite de la compétition.

Au-delà de l'aspect purement sportif, cette phase finale traduit la vision du président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre Alain Mounguengui, dont l'engagement en faveur du développement et de la professionnalisation du football gabonais continue de guider les grandes orientations de l'instance fédérale.

En accordant une place centrale à la formation des jeunes, à la structuration des compétitions nationales et à la modernisation des pratiques, le président de la FEGAFOOT entend bâtir un football plus performant, capable de rivaliser durablement avec les meilleures nations du continent africain. Cette politique vise également à renforcer les centres de formation, améliorer la compétitivité des clubs et préparer une relève de qualité pour les différentes sélections nationales.

L'importante couverture médiatique de cette ouverture a également constitué l'un des temps forts de cette première journée. Journalistes, photographes, techniciens et équipes de production ont largement contribué à donner une visibilité nationale à cette compétition, tandis que toutes les commissions du Comité d'organisation ont démontré leur capacité à conduire un événement sportif d'envergure dans des conditions optimales.

Cette mobilisation collective participe au rayonnement du football gabonais et confirme la volonté des organisateurs d'inscrire ce championnat parmi les rendez-vous majeurs du calendrier sportif national.

La compétition reprendra ce samedi 18 juillet 2026 avec deux confrontations qui promettent un nouveau spectacle sur la pelouse du stade d'Akouakam :

13h30 : Estuaire vs Makaye Ma Ngome

15h30 : Ogooué-Maritime vs Ogooué-Ivindo

Après une entrée en matière convaincante, les regards sont désormais tournés vers cette deuxième journée, où les différentes sélections tenteront de confirmer leurs ambitions dans un championnat qui s'annonce particulièrement relevé et qui illustre parfaitement la volonté des dirigeants du football gabonais de faire émerger une génération capable de hisser le Gabon parmi les références du football continental.