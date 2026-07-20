Gabon: U17 - Oyem répond présent, la mobilisation populaire au coeur du rendez-vous !

Oyem, capitale du Woleu-Ntem, devient dès ce vendredi 17 juillet le centre névralgique du football des jeunes au Gabon. Le stade d'Akouakam accueille le coup d'envoi du Championnat national U17, nouvelle étape dans la stratégie de développement menée par Pierre Alain Mounguengui, président de la Fégafoot.

La veille, les responsables des délégations se sont réunis pour la séance technique et le tirage au sort officiel, histoire de caler les derniers détails avant le grand départ.

Deux matchs ouvriront le bal à Akouakam : Woleu-Ntem affrontera la Ngounié à 13h30, puis la Nyanga croisera le Moyen-Ogooué à 15h30.

Neuf sélections ont été réparties en trois groupes : Woleu-Ntem, Ngounié et Haut-Ogooué (groupe A) ; Nyanga, Moyen-Ogooué et Ogooué-Lolo (groupe B) ; Makaye Ma Ngome, Estuaire, Ogooué-Maritime et Ogooué-Ivindo (groupe C).

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Mais ce tournoi ne sera véritablement une réussite qu'avec le soutien du public. Les populations d'Oyem sont donc appelées à se mobiliser massivement, à envahir les gradins d'Akouakam et à porter chaque équipe vers la victoire par leurs encouragements. Un stade plein, c'est un supplément d'âme pour ces jeunes joueurs qui ont besoin de sentir cette ferveur pour se dépasser. Venez nombreux, venez en famille : ce championnat, c'est aussi le vôtre.

Au-delà de la compétition, cette initiative traduit le leadership assumé de Pierre Alain Mounguengui, qui a fait de la formation et du développement des jeunes talents son véritable cheval de bataille. En donnant à cette catégorie U17 un cadre compétitif structuré, le président de la Fégafoot pose les fondations d'un football gabonais plus solide, capable demain de porter haut les couleurs des Panthères.