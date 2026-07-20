Afrique de l'Ouest: A Freetown, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel en faveur d'une 'CEDEAO rénovée'

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a souligné dimanche à Freetown la nécessité d'oeuvrer en faveur d'une CEDEAO - la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest - capable d'offrir à ses peuples, la paix, la sécurité et la prospérité, a indiqué la présidence sénégalaise.

"Pour le chef de l'État, l'heure n'est plus aux constats, mais à l'action. Il appelle à une CEDEAO rénovée, capable d'offrir à ses peuples, et singulièrement à sa jeunesse, la paix, la sécurité et la prospérité auxquelles aspiraient les pères fondateurs", a-t-elle notamment écrit sur ses réseaux sociaux.

La présidence sénégalaise rend ainsi compte de la prise de parole de Bassirou Diomaye Faye au sommet sur l'avenir de l'intégration africaine organisé concomitamment avec la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé samedi à destination de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, où s'est tenu durant le week-end la 69e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO.

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Ces assises ont réuni les dirigeants de la région autour de discussions liées aux enjeux majeurs de l'intégration, de la coopération et de la solidarité entre les peuples ouest-africains.

Dans son message publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux, la présidence de la République sénégalaise a souligné que "la conviction du président Faye est claire : la Déclaration d'engagement en faveur du Pacte pour l'avenir de l'intégration régionale ne doit pas demeurer une simple déclaration d'intention. Elle engage. Elle oblige".

La même source réaffirme dans le même temps l'engagement du Sénégal à être un des artisans les plus déterminés de l'intégration sous régionale.