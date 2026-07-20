Ile Maurice: Plaine-Magnien - L'histoire d'amour entre Rafick Lootfun et ses vaches

Une vache ne donne pas seulement du lait. Derrière chaque litre de lait frais se cache tout un travail : l'alimentation, les soins reçus et surtout l'attention de son éleveur.

Pour produire du bon lait, une vache a besoin d'une alimentation adaptée de fourrage, verdure et autres aliments nutritifs. À Plaine-Magnien, Rafick Lootfun, depuis plus de 30 ans, consacre son quotidien à ses vaches et autres animaux. Ces bêtes ne sont pas simplement un moyen de production, mais de véritables membres de sa famille. Dans sa cour, les vaches côtoient poules, coqs et chèvres. Une scène qui rappelle une époque où les animaux occupaient une place importante dans les foyers mauriciens.

Une passion dès l'âge de 15 ans

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La proximité de Rafick Lootfun avec les animaux ne date pas d'hier. Elle lui a été transmise par sa mère, Bebe Catijah Lootfun, âgée de 76 ans. Bien avant son mariage avec le père de Rafick, celle-ci avait des animaux. Elle a continué ensuite à leur consacrer du temps et de l'amour. «Mo mama finn toultan donn so letan ek so lamour pou bann zanimo. Gras a li, nou finn grandi dan sa lanvironnman-la», raconte-t-il. À 45 ans, Rafick Lootfun pratique toujours cette passion née dès son adolescence. «Depi mo ena 15 an mo ti koumans al rod lapay ek tou seki bizin pou okip bann zanimo. Apre lamor mo papa, nou ti trwa zanfan ek mo finn pran sa responsabilite la. Avek letan, nou finn resi fer sa proze-la grandi», raconte-t-il.

À 76 ans, Bebe Catijah Lootfun garde ce lien particulier de patience, de soins et d'amour pour ses vaches.

Pour lui, travailler avec les animaux demande une qualité essentielle : l'amour. «Vas se bann zanimo bien zanti. Bizin ena lamour pou fer sa. Si mo ti ena plis larzan, mo lakour ti pou pli prop, me mo leker ti pou vid si mo pa ti ena mo bann zanimo», confie-t-il. Pour Rafick, chaque vache a son importance. Il garde un souvenir ému des naissances des veaux. «Kan mo vas gagn so baba, mo santi kouma enn nouvo manb lafamiy pe vini. Zot pa koze, me nou konpran zot.» Rafick accorde une attention particulière à l'alimentation de ses vaches, dont le Guatemala, qui garde les vaches en bonne santé et augmente la production de lait. Mais aussi le maïs et la paille. «Bizin bien nouri bann zanimo. Kan zot gagn bon manze, zot res en bonn sante ek zot kapav donn bon kalite dile.»

Rafick Lootfun, éleveur à Plaine-Magnien, perpétue depuis plus de 30 ans une passion pour les animaux, qui remonte à ses 15 ans.

Aujourd'hui, acheter du lait en bouteille est devenu une habitude. Mais autrefois, le lait frais suivait un autre chemin. Après la traite des vaches, il était conservé dans des bidons avant d'être livré aux clients. Avec émotion, Bebe Catijah évoque cette époque. «Avan mo ti al livre dile kot bann kliyan par bis. Ti ena bann bidon pou gard dile. Aster sa finn bien sanze.» Rafick a aussi connu cette période. Auparavant, il faisait les livraisons à bicyclette.

Derrière une simple bouteille de lait, se cache parfois une histoire de travail, de tradition et d'amour pour les animaux.

Le Guatemala, un fourrage nutritif et important dans l'alimentation des vaches.