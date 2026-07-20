Afrique: Les archers visent à faire encore mieux que l'an dernier

Après la belle moisson de l'année dernière en Cote d'Ivoire, les archers mauriciens veulent faire encore mieux lors des Championnats d'Afrique de cette année en Algérie. La compétition se tiendra au complexe sportif de Bir El Djir à Oran du 21 au 26 juillet.

Pour rappel, en novembre 2025, la sélection mauricienne avait décroché trois médailles d'or aux championnats d'Afrique. Adrien Charoux s'était imposé en individuel en arc à poulies ainsi que dans la compétition par équipes aux cotés de Henri How et Jacques Haw. La cerise sur le gâteau avait été la victoire de notre trio masculin composé de Ryan Chan, Naresh Nekitsing et Aidan Shiu en arc classique. Henri How avait ajouté une médaille de bronze en arc à poulie.

Celui-ci aura cette fois le rôle de Head coach de la sélection et espère une prestation encore meilleure. « Lorsque nous avons appris que les championnats d'Afrique allaient avoir lieu plus tôt que prévu, nous avons entamé la préparation (ndlr : auparavant la compétition se tenait tous les 2 ans). Le temps était limité. Nous avons préparé de nouveaux compétiteurs à l'instar de Sébastien Fortuno en arc à poulie et Roukayyah Kodabaccus en arc classique.

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Ils ont donné satisfaction. Par rapport à ce qui a été fait en Cote d'Ivoire, nous avons identifié les lacunes et tenté de les corriger. C'est maintenant aux athlètes de faire le reste. Il est clair que nous avons de meilleures chances en arc à poulie mais nous avons aussi une bonne équipe en arc classique », explique Henri How.

Celui-ci ajoute cependant : « Nous n'avons jamais été en Algérie et nous ne savons quel est le climat et quelles seront les conditions pendant la compétition. »

En arc classique senior hommes, Ryan Chan, le numéro un mauricien visera l'or en individuel cette fois après avoir été sacré en équipe en novembre dernier.

Ces championnats seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre prochain à Dakar au Sénégal. Les regards seront donc braqués sur nos deux représentants en arc classique U18 nommément Yugveer Bissessur et Carey Lo Seen Chong.

Nous aurons un représentant en para-tir à l'arc en Ravindra Bookun et un en Barebow en l'occurrence Lew Yew Chen Loyeung.

Notons que Danny Shiu assistera Henri How en tant que coach. Kitty Lo Seen Chong agira comme Team manager. Yousouf Bayjoo, président de la Mauritius Archery Federation (MAF) sera aussi du voyage de même que Ian Subramanien qui officiera en sa qualité de juge continental, Yogesh et Hemlata Bissessur.

Outre l'Algérie et Maurice, quatorze autres pays sont attendus à cette manifestation continentale, à savoir la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, le Soudan, le Niger, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Libye, le Kenya, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Tchad, ce qui illustre l'importance de cet événement sur la scène sportive africaine. Un total de 180 athlètes et officiels seront présents à ce qui est considéré comme un rendez-vous sportif « majeur confirmant la place grandissante de cette épreuve au niveau continental », a souligné la Fédération Algérienne de Tir Sportif, dans un communiqué.

La sélection

Arc à poulie : Adrien Charoux, Jacques Haw Fan Lun, Sebastien Fortuno

Arc classique (para) : Ravindra Bookun

Arc classique moins de 18 ans : Yugveer Bissessur et Carey Lo Seen Chong

Arc classique : Ryan Chan Yam, Aidan Shiu Fook Sien, Tekbahadoursing Nekitsing et Roukayyah Kodabaccus

Barebow : Lew Yew Chen Loyeung

Le programme

20 juillet : Arrivée des délégations

21 juillet : Entraînements officiels et inspection d'équipements

22 juillet : Début des qualifications (pour toutes les catégories)

23 juillet : Éliminatoires (1/16,1/8,1/4,1/2)

24 juillet : Éliminatoires compétition par équipes et par équipes mixte

25 juillet : Finales (50m et 60m) et remise de médailles

26 juillet : Finales (70m) et remise de médailles

27 juillet : Départ des délégations