Algérie: Hidaoui inspecte plusieurs camps d'été à Alger

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a effectué, dimanche, une visite d'inspection à plusieurs centres de vacances et de loisirs à Alger, afin de s'enquérir des conditions d'accueil des enfants, indique un communiqué du ministère.

Cette visite a concerné les camps El Mokrani, Ibn Khaldoun et Ibn Badis à Sidi Fredj, outre le camp de Zéralda, où le ministre s'est enquis de près des conditions de séjour et d'hébergement, du niveau de prise en charge des enfants et des adolescents, ainsi que de l'état de préparation des différentes structures et des services, notamment au regard des fortes températures enregistrées dans plusieurs wilayas du pays", précise le communiqué.

Dans ce cadre, M. Hidaoui a insisté sur "la nécessité d'assurer un approvisionnement régulier et suffisant en eau potable, et de réunir toutes les conditions de confort et de prise en charge sanitaire des enfants participants, tout en adaptant les programmes éducatifs et récréatifs aux conditions climatiques, à travers la programmation d'activités extérieures durant les périodes les plus propices de la journée, et en évitant de les programmer durant les heures de forte chaleur, afin de préserver la sécurité des enfants et des encadrants".

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Le ministre a également souligné" la nécessité de renforcer l'état de préparation des équipes d'encadrement, à travers l'intensification des opérations de formation, en coordination avec les différents organismes, les corps de sécurité et les services de la protection civile, ainsi que l'organisation de tournées quotidiennes d'inspection, afin de garantir la sécurité des enfants".