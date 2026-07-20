Algérie: Hidaoui préside une réunion consacrée au plan de sécurisation de la saison des camps de vacances et des centres de loisirs

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a présidé, dimanche, une réunion consacrée à l'élaboration du plan de coordination visant à assurer la sécurisation de la saison des camps de vacances et des centres de vacances et de loisirs, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a souligné que la réussite de la saison des camps de vacances "est une responsabilité collective qui exige une coordination renforcée et une complémentarité des efforts entre les différents secteurs", afin de garantir la sécurité des bénéficiaires, la qualité des prestations fournies et de promouvoir une culture de la prévention et de l'anticipation face aux différentes préoccupations", précise la même source.

Il a également appelé à "poursuivre les actions de sensibilisation auprès de l'ensemble des intervenants, des encadreurs et des bénéficiaires, à travers l'intensification des campagnes d'information et la promotion de la culture de la sécurité et de la prévention, afin d'assurer des espaces estivaux sûrs et d'améliorer la qualité des services offerts dans les centres de vacances et de loisirs".

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La réunion s'est déroulée en présence de représentants des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de l'Energie et des Energies renouvelables, de l'Hydraulique, du Commandement de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la Direction générale de la Protection civile, du groupe Sonelgaz, ainsi que de plusieurs autres secteurs et organismes concernés par la sécurisation et l'accompagnement de la saison estivale.