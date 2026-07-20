Algérie: Les représentants des Domaines de l'Etat habilités à signer les contrats de concession du foncier économique au niveau des guichets uniques

ALGER — L'opération d'élargissement des prérogatives des représentants des administrations publiques au niveau des guichets uniques de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) se poursuit, à travers la délégation de pouvoir aux représentants de l'administration des Domaines de l'Etat pour l'établissement et la signature des contrats de concession relatifs au foncier économique, dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de l'accélération de la concrétisation des projets d'investissement.

L'AAPI a indiqué, dimanche dans un communiqué, que le Journal officiel n 50, publié le 15 juillet courant, contient une décision du ministère des Finances accordant une délégation de pouvoir aux représentants de l'administration des Domaines de l'Etat auprès des guichets uniques de l'Agence, les habilitant à établir et à signer les contrats de concession portant sur le foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat et destiné à la réalisation de projets d'investissement.

En vertu de cette décision, ces représentants sont également habilités à établir et à signer les avenants aux contrats de concession, les actes portant conversion de la concession en cession, ainsi que les actes de résiliation y afférents.

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Le texte stipule, en outre, qu'en cas de vacance du poste de représentant de l'administration des Domaines de l'Etat au niveau du guichet unique, le directeur des Domaines de l'Etat territorialement compétent est chargé d'établir et de signer ces actes, après avoir reçu une délégation de pouvoir pour établir les actes relatifs aux biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat, de les authentifier et d'en assurer la conservation.

Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la série de décisions portant délégation de pouvoir au profit des représentants des administrations publiques au niveau des guichets uniques, concernant, dans une première phase, les représentants des secteurs de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ainsi que du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en leur conférant les prérogatives nécessaires pour délivrer les permis de construire, les certificats de conformité, les permis de travail et les documents y afférents, avant de s'étendre aux représentants des administrations des Impôts et de l'Energie, habilités à délivrer les documents, autorisations et agréments liés aux projets d'investissement, à percevoir les droits et taxes, ainsi qu'à émettre les avis requis concernant les contrats et les documents relatifs aux projets.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du système des guichets uniques, à travers le renforcement des prérogatives des représentants des administrations publiques, afin de simplifier les procédures administratives, de faciliter le parcours administratif de l'investisseur et d'accélérer la concrétisation des projets d'investissement, selon l'AAPI.