Afrique: L'Algérie et la Zambie se neutralisent (1-1)

BLIDA — La sélection nationale féminine de football, a fait match nul face à son homologue zambienne 1-1 (mi-temps : 0-0), en match amical préparatoire disputé dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida, en prévision de Coupe d'Afrique des nations CAN-2026 (25 juillet - 16 août).

Les Zambiennes ont ouvert le score par Mercy Chipasula en début de la seconde période (47'), avant que les Algériennes n'égalisent en fin de match sur un penalty transformé par Sofia Guellati (87').

Les deux sélections s'affronteront pour un second test, mercredi prochain dans la même enceinte (18h00).

Le coach national, Farid Benstiti, a fait appel à 26 joueuses pour prendre part à la phase finale de la CAN. Les coéquipières de Lina Boussaha avaient bouclé mardi dernier à Oran, la première étape de sa préparation consacrée essentiellement à l'aspect physique.

La sélection algérienne, qui prendra part pour la 7e fois de son histoire à la phase finale de la CAN, évoluera dans le groupe A, en compagnie du Maroc (pays hôte), du Sénégal et du Kenya.

Les Algériennes avaient validé leur ticket pour la phase finale de la CAN-2026 après leur victoire en aller et retour face au Cameroun (2-1 à Oran et 1-0 à Douala) en octobre 2025.