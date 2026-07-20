Algérie: Sonatrach et l'allemande VNG signent un contrat d'approvisionnement en gaz naturel

ALGER — Le groupe Sonatrach et la compagnie allemande VNG ont signé un contrat d'approvisionnement en gaz naturel, dans le cadre de la visite officielle effectuée en République fédérale d'Allemagne par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique dimanche un communiqué de Sonatrach.

Le contrat a été signé jeudi par le Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, M. Nour Eddine Daoudi, et le président du Conseil d'administration du groupe énergétique allemand VNG, Ulf Heitmüller, lors

d'une cérémonie coprésidée par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et le secrétaire d'Etat allemand au ministère fédéral des Affaires économiques et de l'Energie, Frank Wetzel, en présence

du secrétaire d'Etat au ministère fédéral de l'Environnement, du Climat, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire, Jochen Flasbarth, précise la même source.

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Selon le communiqué, ce contrat permettra de renforcer la relation commerciale entre Sonatrach et VNG à travers l'augmentation des livraisons de gaz naturel, à partir du 1er janvier 2027, à destination du marché allemand.

Le communiqué rappelle que Sonatrach et VNG sont partenaires dans les projets "Algeria to Europe Hydrogen Alliance" (ALTEH2A) et "SoutH2 Corridor", visant à produire de l'hydrogène en Algérie et à l'exporter vers l'Europe.

Les deux sociétés sont également liées par un mémorandum d'entente portant sur l'exploration des possibilités de coopération dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'hydrogène vert et la réduction des émissions de méthane.

La signature de ce contrat confirme la solide coopération entre Sonatrach et VNG et traduit l'excellence des relations algéro-allemandes, conclut le communiqué.