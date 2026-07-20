Tunisie: Le président Saïed visite la zone du 'pont de Bizerte' et inspecte des projets de protection contre les inondations

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu samedi soir dans la zone du "pont de Bizerte", relevant de la délégation de Kalaât El Andalous (gouvernorat de l'Ariana), où il a inspecté deux projets portant sur la protection contre les inondations de l'oued Medjerda et la restauration du pont andalou historique.

Au cours de cette visite, le chef de l'État a pris connaissance de l'état d'avancement du projet de protection contre les crues de l'oued Medjerda dans cette région, avant de visiter le chantier de restauration du pont andalou de Kalaât El Andalous.

Le président Saïed s'est ensuite entretenu avec plusieurs habitants de la région, dont il a écouté les préoccupations et les doléances.

Le projet de protection contre les inondations de l'oued Medjerda s'étend sur de larges portions du cours du fleuve, jusqu'aux régions du Nord-Ouest et aux zones situées entre le barrage d'El Aroussia, dans le gouvernorat de La Manouba, et la ville de Kalaât El Andalous.

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Il vise à mieux maîtriser les crues et à protéger les agglomérations ainsi que les terres agricoles du bassin de l'oued.

Le projet de restauration et de réhabilitation du pont andalou prévoit, pour sa part, l'aménagement des abords du monument et des travaux complets de conservation, afin de préserver cet ouvrage historique.