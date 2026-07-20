Ile Maurice: La State House dément toute urgence, son absence à Albion interpelle

Une vague d'inquiétude a traversé les réseaux sociaux ce dimanche matin, 19 juillet, après la diffusion d'une publication affirmant que le président de la République, Dharam Gokhool, aurait été admis en urgence à l'unité de cardiologie de l'hôpital Victoria, Candos. Quelques minutes plus tard, la State House est montée au créneau pour démentir toute urgence médicale, évoquant un simple contrôle de routine. Reste que Dharam Gokhool, attendu comme invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la septième édition du tournoi de street football d'Albion ce matin, ne s'y est pas présenté.

C'est une publication relayée abondamment sur les réseaux sociaux dès les premières heures ce matin qui a mis le feu aux poudres. Le message, sobre et alarmiste, affirmait que le président de la République se trouverait «actuellement» à l'unité de cardiologie de l'hôpital Victoria, tout en formulant des voeux de prompt rétablissement à son endroit. Aucune source officielle n'y était citée. En quelques minutes, l'information s'est répandue, suscitant une vague d'inquiétude et de messages de soutien envers le chef de l'État.

Face à l'ampleur prise par la rumeur, la State House a réagi sans tarder par voie de communiqué. L'institution y dénonce la circulation d'«informations erronées» sur les réseaux sociaux concernant l'état de santé du président. Selon le communiqué, il s'est bien rendu à l'unité de cardiologie de l'hôpital Victoria ce dimanche, mais dans le cadre d'«un contrôle médical de routine» et non d'une urgence.

La State House affirme regretter que certaines publications aient présenté cette visite de manière inexacte et appelle le public à faire preuve de discernement avant de relayer des informations non vérifiées provenant de sources non officielles. Le communiqué conclut en assurant que le président «est en bonne santé, se porte bien» et continue d'exercer pleinement ses fonctions constitutionnelles.

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Ce démenti n'a toutefois pas suffi à dissiper tous les doutes. Dharam Ghokool devait en effet prendre part ce dimanche, à 9 heures, à la cérémonie d'ouverture de la septième édition du tournoi de street football d'Albion, au Jardin du Nautilus, en tant qu'invité d'honneur. Or, il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, sans qu'aucune explication n'ait été communiquée à ce sujet à l'heure où ces lignes sont écrites.

Cette absence, survenue le jour même où la State House assure que tout va bien, alimente les interrogations sur les réseaux sociaux, où l'écart entre le message se voulant rassurant et l'empêchement du président de la République à honorer un engagement public n'est pas passé inaperçu.