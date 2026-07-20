Ile Maurice: Plus de 500 bovins pourraient être abattus

Le navire MV Apex (ex-LSS Success), qui transportait plus de 500 bovins en provenance du Mozambique, continue de susciter des interrogations après plusieurs jours de blocage en mer. Les animaux ont finalement été débarqués et placés en quarantaine à La Chaumière. Selon certaines sources, six bovins présenteraient des signes de maladie. Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a indiqué que des analyses sanguines sont en cours et que la décision d'abattre l'ensemble du cheptel dépendra des résultats. «Si les tests établissent que les animaux ont une infection, il n'y aura qu'une seule solution : l'abattage.»

Le ministère précise qu'un comité de suivi et les services vétérinaires assurent une surveillance constante. L'importateur s'étant opposé aux premiers tests, de nouveaux prélèvements, réalisés par le ministère et par l'importateur, ont été envoyés à un laboratoire de référence international. Toute décision reposera sur ces résultats. Cette cargaison, initialement destinée à la Guinée-Conakry, avait été redirigée vers les îles de l'océan Indien. Le MV Apex aurait essuyé un refus d'accoster à Madagascar avant de mettre le cap sur Port-Louis.

Le ministre a assuré que la situation est suivie de près depuis le premier jour, en coordination avec les services vétérinaires et les autorités de santé publique. Il a également annoncé qu'une enquête serait menée sur l'itinéraire de la cargaison, tout en rappelant l'importance du respect strict des protocoles sanitaires afin de préserver la santé animale et la sécurité publique.