Ile Maurice: PMQT - M4, TVA, criminalité et finances publiques à l'agenda

La séance parlementaire du mardi 21 juillet s'annonce particulièrement dense. Après la Prime Minister's Question Time (PMQT), où le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, répondra aux interrogations des députés, les ministres seront à leur tour sollicités sur plusieurs dossiers d'actualité. La journée se terminera par l'examen de deux textes de loi majeurs : le Mauritius Hydrographic Services Bill et le Criminal Code (Amendment) Bill seront débattus et éventuellement soumis au vote.

La députée de l'opposition Joanna Bérenger ouvrira les échanges avec une question sur le comité chargé de revoir les priorités des projets d'investissement publics, présidé par le secrétaire au Cabinet. Elle souhaite connaître les critères retenus pour décider quels projets doivent être reportés, réduits ou reclassés selon leur priorité. Elle demandera également si ce comité examine actuellement le projet de l'autoroute M4.

Autre dossier important : la situation financière des organismes parapublics. Le député Ravin Jugurnauth interrogera le PM sur le nombre d'organismes ayant encore des emprunts auprès des banques commerciales ou autres institutions financières. Face à la recrudescence des agressions impliquant des armes blanches, le Dr Farhad Aumeer demandera au chef du gouvernement un état des lieux des crimes violents commis avec couteaux, sabres ou autres armes tranchantes ces cinq dernières années.

Le député Raviraj Beechook demandera au PM quel a été le résultat de la réduction du seuil d'enregistrement à la TVA, qui est passé de Rs 6 millions à Rs 3 millions de chiffre d'affaires annuel. Il souhaite connaître le montant des recettes supplémentaires perçues par la Mauritius Revenue Authority. Sur le même sujet, le député de l'opposition Chetan Baboolall cherchera à savoir quelles mesures le gouvernement prévoit pour aider les petites entreprises confrontées aux nouvelles obligations administratives et aux coûts supplémentaires liés à l'abaissement du seuil de la TVA.

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De son côté,le député mauve Ram Etwareea s'intéressera aux échanges commerciaux internationaux. Il demandera si le gouvernement envisage d'encourager davantage l'utilisation d'autres devises, notamment la roupie indienne et le yuan chinois, en complément du dollar américain et de l'euro dans les transactions commerciales. Le député Ashley Ramdass sollicitera, pour sa part, des informations sur les véhicules officiels acquis entre décembre 2014 et novembre 2024 pour les anciens parlementaires, à l'exception des ministres.

Le député rodriguais Jacques Edouard demandera au PM où en sont les petits projets de développement financés par l'Inde à Rodrigues, d'un montant de Rs 19 millions. Il s'intéressera aux dates d'achèvement, au décaissement des Rs 18 millions restantes et à l'allocation de seulement Rs 1 million au Budget 2026-2027. Son collègue rodriguais Francisco François interrogera également Navin Ramgoolam sur le projet de développement de l'aéroport de Plaine-Corail. Enfin, Franco Quirin, député indépendant, demandera un état détaillé des missions officielles effectuées à l'étranger par les parlementaires autres que les ministres depuis décembre 2024.

Les ministres sur le gril

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, sera particulièrement sollicité. Le député indépendant Franco Quirin l'interrogera sur les réparations des fuites d'eau. Il souhaite connaître les indicateurs de performance fixés depuis le lancement du système de signalement via l'application KOREK. Le même ministre devra répondre au Dr Farhad Aumeer, sur les effets attendus des nouvelles réglementations sur l'efficacité énergétique visant à limiter certaines activités fortement consommatrices d'électricité.

Toujours sur les questions liées à l'eau, Joanna Bérenger demandera au ministre de présenter les relevés régionaux des précipitations enregistrées au cours des dix dernières années. Elle réclamera également la publication des rapports consacrés aux pertes d'eau dans le réseau (Non-Revenue Water) réalisés avec l'appui de la Climate Resilient Infrastructure Development Facility, soutenue par le haut-commissariat britannique et l'Agence française de développement.

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, devra répondre aux inquiétudes sur la pollution atmosphérique dans la région de La Tour Koenig et Résidence Coquillage. Joanna Bérenger demandera le nombre de plaintes enregistrées durant les cinq dernières années, les enquêtes réalisées, les exercices de surveillance de la qualité de l'air ainsi que les éventuelles sanctions imposées.

Le ministre de la Jeunesse et des sports,Deven Nagalingum, sera interrogé par Ram Etwareea sur l'avenir du projet de terrain de football à Cap-Malheureux, prévu dans le protocole d'accord signé avec le groupe Evaco, aujourd'hui sous administration judiciaire. Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, devra répondre aux interrogations de Chetan Baboolall sur le programme Catch-Neuter-Release destiné aux chiens errants. Le député souhaite connaître le nombre d'animaux capturés ces 12 derniers mois.