Tunisie: Gabès - Lancement du raccordement de Zarat à la station de dessalement d'eau de mer

Les travaux de raccordement de la ville de Zarat, dans le gouvernorat de Gabès, à la station de dessalement d'eau de mer de la région ont officiellement démarré.

Le gouverneur de Gabès, Ridha Nsibi, a effectué, dans la nuit de samedi, une visite d'inspection à la station afin de suivre l'avancement des opérations menées par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede). Ce projet répond à une demande formulée par les habitants de la région.

Inscrit dans le cadre du programme stratégique de la Sonede visant à renforcer les ressources hydriques, le projet bénéficiera à environ 1,1 million d'habitants. La station disposera d'une capacité de production de 50 000 m³ d'eau par jour, destinés à alimenter les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine.