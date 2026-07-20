Tunisie: Kaïs Saïed appelle à protéger l'eau, le patrimoine... et les droits du peuple tunisien

Le président Kaïs Saïed s'est rendu samedi après-midi au complexe hydraulique de Ghedir El Golla, relevant de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede), où il a inspecté les différentes installations de la station et relevé plusieurs insuffisances, appelant à y remédier dans les plus brefs délais.

Selon un communiqué, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une parfaite harmonisation entre les intervenants et d'une coordination permanente, soulignant que toute personne reconnue défaillante dans l'exercice de ses fonctions devra assumer pleinement ses responsabilités.

Le président Saïed s'est ensuite rendu dans la zone du pont de Bizerte, dans la délégation de Kalaât El Andalous, où il a pris connaissance de l'état d'avancement du projet de protection contre les inondations dans l'oued Medjerda, réalisé sous la supervision de la Direction générale du génie militaire.

À cette occasion, il a mis l'accent sur l'urgence de trouver des solutions permettant de préserver les eaux de pluie et d'éviter leur perte.

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Le président a également inspecté les travaux de restauration du pont historique, construit en 1608, qu'il a qualifié de monument longtemps négligé.

Évoquant l'état du patrimoine national, le président Saïed a estimé que de nombreux monuments et sites historiques avaient été abandonnés, spoliés ou victimes de trafic.

Il a affirmé que « notre histoire n'est pas à vendre » et que « l'avenir appartient au peuple tunisien », appelant chaque responsable à faire prévaloir, dans chacune de ses décisions, les droits légitimes du peuple tunisien.