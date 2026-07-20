Ile Maurice: Fini le téléphone portable en classe

Les téléphones portables personnels seront désormais strictement encadrés dans les écoles primaires et secondaires de Maurice. Le Conseil des ministres a avalisé la promulgation des Education (Control and Use of Personal Mobile Devices on School Premises) Regulations 2026, le vendredi 17 juillet, qui établissent un cadre juridique pour contrôler la possession et l'utilisation des portables personnels dans les écoles à partir du troisième trimestre 2026.

Renforcer la discipline, protéger le bien-être des élèves et améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage sont les objectifs affichés de ces règlements qui s'appliqueront tant aux élèves qu'au personnel enseignant et non enseignant. Les élèves ne seront plus autorisés à utiliser leur téléphone portable à l'école sans autorisation préalable. Il devra rester en mode silencieux et rangé en sécurité toute la journée.

Les deux seules exceptions : son utilisation pour des raisons médicales documentées ou à des fins pédagogiques sous le contrôle de l'enseignant concerné. Le personnel enseignant et non enseignant devra lui s'abstenir d'utiliser leur portable en présence des élèves, sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou à des fins éducatives. Une mesure qui vise à renforcer le professionnalisme et à montrer l'exemple aux élèves.

Selon les autorités, cette réforme répond aux nombreux incidents signalés par des recteurs et enseignants d'établissements publics et privés - recrudescence des perturbations en classe liées aux téléphones portables, cyberharcèlement, prises de photos et enregistrements non autorisés, baisse de concentration des élèves, fraudes aux examens, utilisation excessive des réseaux sociaux et jeux en ligne ainsi que l'exposition des mineurs à des contenus inappropriés et des conflits entre élèves provoqués par l'usage abusif d'appareils mobiles.

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Au-delà de la discipline, le gouvernement souhaite encourager un usage plus responsable et équilibré de la technologie tout en limitant les risques d'addiction aux écrans chez les jeunes. Les règlements visent à préserver un environnement propice aux apprentissages, réduire les distractions pendant les cours, prévenir la diffusion non autorisée d'images et garantir une règle uniforme pour toutes les écoles du pays.

Par ailleurs, les chefs d'établissements disposeront de pouvoirs clairement définis pour faire respecter ces dispositions. Des sanctions graduelles et proportionnées à la gravité des manquements iront d'un simple avertissement verbal à un avertissement écrit notifié aux parents en passant par la confiscation temporaire de l'appareil. En cas de récidive, un élève se verrait interdit de téléphone portable jusqu'à la fin du trimestre, voire renvoyé temporairement pour manquements répétés.

Les parents seront aussi associés au processus disciplinaire. En cas d'infractions répétées, ils seront informés et convoqués à l'école avant que l'appareil confisqué ne leur soit restitué. Ces règlements ont été mis en oeuvre après des consultations avec des recteurs d'écoles publiques et privées, des enseignants et l'Attorney General's Office. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, salue cette nouvelle étape et remercie les parties prenantes de ce processus. Il souligne que l'initiative vise à protéger les élèves du cyberharcèlement et des abus numériques, tout en favorisant un environnement d'apprentissage plus serein, une utilisation réfléchie de la technologie et une citoyenneté numérique responsable.