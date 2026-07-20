Algérie: Le défunt artiste El Ghazi inhumé à Alger

ALGER — La dépouille de l'artiste El Ghazi, décédé, jeudi à l'âge de 84 ans, a été inhumée samedi après la prière d'El Asr au cimetière "Bouchaoui 3" à Alger, en présence de représentants de différentes institutions culturelles et de plusieurs artistes au milieu d'une foule nombreuse.

Plusieurs personnalités du monde culturel et artistique, ainsi que plusieurs artistes, sont venus accompagner le défunt El Ghazi, Mohamed Bouarroudj de son vrai nom, à sa dernière demeure.

Des artistes, présents à l'enterrement, ont rappelé les qualités de l'homme chaleureux et jovial" et de l'artiste, "serviteur de l'Art et la Culture algériennes durant 60 ans", qu'était le chanteur El Ghazi, surnommé alors, "Louz" par ses amis les plus proches.

Né en 1942, le défunt s'est notamment illustré au début des années 1970 avec sa célèbre composition "Ya mahla Del Aâchia", pour enchaîner ensuite de plusieurs autres titres à succès.