Algérie: Organisation de la 3e manifestation '72 heures d'entrepreneuriat' avec la participation de plus de 30 jeunes de la diaspora

ALGER — La 3e édition de la manifestation "72 heures d'entrepreneuriat" a été organisée, samedi à Alger, avec la participation de plus de 30 jeunes de la diaspora et d'autres issus des différentes wilayas dans le but d'accompagner les porteurs de projets à concrétiser leurs idées sur le terrain.

Organisé par la caravane nationale, "Un jeune, une idée", la rencontre s'est déroulée en présence de représentants de départements ministériels, comme les ministères de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que des représentants de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) et de l'Algerian startup fund (ASF) et d'acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et des affaires.

La manifestation de trois jours sera marquée par l'organisation de rencontres professionnelles, de tables rondes et d'ateliers dans le but de fournir toutes les explications nécessaires aux jeunes concernant les modalités de lancement des projets.

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La première journée des travaux a porté sur plusieurs thèmes en rapport avec le domaine de l'entrepreneuriat, à l'instar du climat d'investissement en Algérie, des avantages offerts, des modalités de financement des projets économiques et d'investissement, ainsi que des mécanismes de lancement de start-up et micro-entreprises en Algérie au profit des jeunes.

La manifestation verra aussi l'organisation de sorties de terrain à l'accélérateur public "Algeria Venture" et aux projets concrétisés sur le terrain par les investisseurs et les porteurs d'idées de la diaspora.

La rencontre a été une occasion pour les organismes et les sociétés pour établir des partenariats et renforcer la culture d'innovation dans la gestion institutionnelle et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique.

Dans ce cadre, un accord de partenariat a été conclu entre la caravane nationale "un jeune, une idée" et la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), dans le but de rapprocher les porteurs d'idées et les projets de la jeunesse des entreprises économiques industrielles et de trouver des solutions innovantes.

A cette occasion, le président de l'initiative de la caravane nationale "un jeune, une idée", Anis Bentayeb, a affirmé que cette manifestation réaffirme que le "climat économique algérien et l'environnement d'investissement sont très encourageants et stimulent les jeunes porteurs de projets" relevant, au passage, "l'existence de véritables modèles concrets sur le terrain qui œuvrent au lancement de projets d'investissement et de projets prometteurs".

Et de souligner l'importance de soutenir et d'accompagner les enfants de la diaspora et des jeunes de différentes wilayas du pays pour investir dans le pays et lancer leurs projets économiques.

De son côté, le président par intérim de la CIPA, Saïd Renine, a mis en avant l'importance de cette manifestation qui contribue à la promotion de l'innovation dans les milieux des jeunes, soulignant que les sociétés sont disposées à soutenir toute idée au service de l'économie nationale.