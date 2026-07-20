Algérie: Extinction de 138 incendies en 24 heures

ALGER — Les services de la Protection civil ont procédé, au cours des dernières 24 heures, à l'extinction de 138 incendies sur un total de 154 enregistrés, à travers plusieurs wilayas du pays, avec la poursuite des efforts afin de venir à bout de 16 feux, a indiqué samedi le sous-directeur des statistiques et de l'information au sein de la Protection civile, le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui.

Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a indiqué que les services de la Protection civile ont enregistré, au cours de la même période, " le départ de 70 incendies ayant affecté les forêts, les broussailles, les maquis, les récoltes agricoles, les arbres fruitiers et les palmiers".

Il a souligné que les services de la Protection civile ont mobilisé, pour lutter contre ces incendies, l'ensemble des moyens humains relevant des unités opérationnelles, renforcés par les colonnes mobiles et les unités régionales d'appui, ainsi que par des moyens aériens, notamment les avions bombardiers d'eau de type AT-802 répartis entre les bases de Mostaganem, Alger, Béjaïa, Jijel et Annaba.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Armée nationale populaire (ANP) a mobilisé "les moyens aériens et terrestres pour participer aux opérations d'extinction, et ce en coordination avec les services de Conservations des forêts, dans le cadre du renforcement des efforts de lutte contre les feux de forêts et de la protection des vies et des biens", ajoute le même intervenant.

A cet égard, les services de la Protection civile ont appelé les citoyens à "respecter les mesures de prévention contre les effets de la vague de chaleur, en évitant de sortir durant les heures de forte chaleur, particulièrement les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques, tout en s'hydratant suffisamment et en prenant les précautions nécessaires pour prévenir les coups de chaleur".

Les mêmes services ont, à ce titre, exhorté les citoyens résidant à proximité des espaces forestiers ou propriétaires de biens adjacents à ces zones, à ne pas s'approcher des flammes, ni tenter de maîtriser les incendies par leurs propres moyens. Ils ont aussi recommandé d'éviter de se trouver dans les endroits sinistrés, insistant sur la nécessité de se conformer aux instructions des autorités locales et des services de la Protection civile jusqu'à l'achèvement des opérations d'intervention.