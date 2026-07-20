Togo: Dapaong - Le pari de la proximité pour le Système des Nations Unies

Trois mois après l'ouverture de son bureau à Dapaong, le Système des Nations Unies (SNU) tire un premier bilan de cette présence.

Une implantation qui a permis de se rapprocher des populations et gagner en efficacité face aux défis humanitaires et sécuritaires de la région des Savanes.

Installé dans le cadre du Programme d'urgence pour la région des Savanes (PURS), ce bureau permet aux équipes onusiennes d'être plus présentes aux côtés des déplacés, des réfugiés et des communautés d'accueil, dans une zone directement exposée aux turbulences sécuritaires.

Au-delà de l'urgence humanitaire, il vise à mieux coordonner l'action des différentes agences onusiennes sur des secteurs clés : sécurité, santé, éducation, eau potable, alimentation, tout en accompagnant les efforts du gouvernement en matière de prévention des conflits et de résilience.

« Nous nous félicitons du travail accompli chaque jour. Plus proches des populations que nous servons, nous gagnons en efficacité », a indiqué samedi Coumba Sow, coordonnatrice résidente du SNU au Togo, qui s'est rendue sur place.

Le SNU regroupe toutes les agences de l'ONU.