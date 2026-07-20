Tunisie: La STEG annonce des coupures d'électricité dans plusieurs régions ce dimanche

Tunis — Des coupures d'électricité pourraient être enregistrées, ce dimanche, entre 11h00 et 16h00 dans plusieurs régions du pays, notamment le Grand-Tunis, le Nord, le Nord-Ouest, le Centre, le gouvernorat de Sfax, le Sud-Ouest et le Sud, dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la pérennité du réseau électrique, a annoncé la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).
Dans le Grand-Tunis, ces interruptions, qui interviendront par intermittence, toucheront plusieurs zones, dont Ben Arous, Medina Jadida, les Berges du Lac, Radès, Fouchana, Mghira, Borj Cédria, La Soukra, El Mourouj, Sanhaja, Riadh El Andalous, Ariana et La Manouba.
Dans le Nord, plusieurs zones relevant des gouvernorats de Nabeul, Zaghouan et Bizerte sont susceptibles d'être affectées.
Il s'agit notamment d'El Mida, Tazarka, El Mrezga, Aïn Kmacha, Essomâa, Dar Chaâbane, Béni Khiar, Grombalia, Menzel Bouzelfa et Takelsa (Nabeul), de Jebel Ouest, Bir Mcherga, Ezzriba, Sminja, Saouaf, Mokrane et Ennadhour (Zaghouan), ainsi que de Ghazala, Joumine, Sejnane, Tinja, El Alia, Mateur, Menzel Abderrahmane, Menzel Bourguiba et Cap Zebib (Bizerte).
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Dans le Nord-Ouest, les coupures pourraient également affecter Rouhia et Makthar, Bou Salem et Ghardimaou , Goubellat et El Krib , ainsi qu'El Ksour et Dahmani.
Dans le Centre, plusieurs localités pourraient être touchées dont Raqqada, Bou Hajla, Dar Jemaïa, Ouled Achour, Essouhailat et El Alâa, Sbiba, Aïn Jeloula, Sidi Abdelhamid, Hay Riadh, Hammam Sousse, le Quartier universitaire, Kalâa Sghira, Kalâa Kébira, Bouhjar, Zaouiet Sousse et M'saken.
Elles concernent également Ksar Hellal, Lamta, Jammel, Bembla, Menzel Kamel, Sahline et Moknine, tandis qu'à Mahdia, elles touchent Chebba, Essouassi et Karkar.
Dans le gouvernorat de Sfax, plusieurs localités sont également concernées, notamment Sidi Mansour, Bir Salah, El Hencha, El Ghraba, El Amra, M'satria, Jebeniana,Agareb, Chaffar, Bir Ali Ben Khalifa, Mahres ainsi que la délégation d'Agareb.
Dans le Sud-Ouest, les perturbations toucheront plusieurs zones des gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa. Elles concernent notamment Essaïda, Souk Jedid, El Hammar, Ouled Hamed, Houamed, Makarim, Ktatrana, Chekhar et Ouled Haffouz, Khmouda-Bou Drias, Foussana, Hassi El Frid, Sbeïtla, Thala, El Ayoun et Laamaymia , ainsi que Sidi Aïch.
Dans le Sud, les interruptions pourraient affecter des localités dans les gouvernorats de Gabès, Médenine, Kébili et Tataouine. Elles concernent notamment Mouazir et Hay El Amal , Houmt Souk, Midoun, Mehrab, El May, Hay Errahma, Sendenich et Lemgass, Ennazla, ainsi que Tataouine Nouvelle, Hay El Mahrajene, Ghomrassen, Ezzaouia, El Bassatine, Hassi El Jerbi, Oued Sedr, Nafatia, Chaâbania et Jelal .
La STEG précise que le courant électrique sera rétabli sans préavis, appelant les citoyens à prendre les précautions nécessaires. Elle a également indiqué que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être ajoutées.
Pour signaler toute urgence ou obtenir de plus amples informations, les clients peuvent contacter le service d'assistance de la STEG au 71 239 222 ou utiliser les numéros de téléphone mentionnés sur leurs factures de consommation, souligne la même source.