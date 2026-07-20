Sénégal: 99 ans après, l'héritage toujours vivant de Cheikh Ahmadou Bamba

Le 19 juillet 1927, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride, s'éteignait à Diourbel, laissant derrière lui un héritage spirituel, intellectuel et social qui continue d'influencer des millions de fidèles au Sénégal et dans la diaspora. Quatre-vingt-dix-neuf ans après son rappel à Dieu, sa pensée demeure au cœur de la vie religieuse et culturelle du pays.

Né vers 1853 à Mbacké-Baol, Cheikh Ahmadou Bamba, également connu sous le nom de Khadimou Rassoul (« Serviteur du Prophète »), est reconnu comme l'une des figures majeures de l'islam ouest-africain. Théologien, juriste, maître soufi et poète prolifique, il fonde la confrérie mouride en 1883, prônant une voie spirituelle fondée sur la foi, le travail, la discipline et le savoir.

Son parcours est marqué par une résistance pacifique face à l'administration coloniale française. Considéré comme une autorité religieuse grandissante, il est arrêté puis envoyé en exil au Gabon de 1895 à 1902, avant d'être assigné en résidence en Mauritanie. Malgré ces épreuves, il poursuit son œuvre religieuse et littéraire, rédigeant de nombreux écrits consacrés à la spiritualité, à la théologie et à l'amour du Prophète Mohammed (PSL).

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Le mardi 19 juillet 1927, Cheikh Ahmadou Bamba décède à son domicile de Diourbel. Le lendemain, sa dépouille est transférée à Touba où il est inhumé dans sa résidence, aujourd'hui intégrée au complexe de la Grande Mosquée. Son fils aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, lui succède à la tête du mouridisme.

Près d'un siècle plus tard, son influence dépasse largement le cadre religieux. Touba est devenue la deuxième ville du Sénégal et l'un des principaux centres spirituels d'Afrique. Chaque année, le Grand Magal rassemble plusieurs millions de pèlerins venus commémorer son départ en exil, un événement transformé par le Cheikh lui-même en une célébration de la gratitude envers Dieu.

Son enseignement, résumé par les valeurs de travail, d'humilité, de dévotion et de recherche du savoir, continue d'inspirer des générations de disciples. Ses poèmes religieux, rédigés principalement en arabe, restent étudiés dans les écoles coraniques et les universités islamiques, tandis que son modèle de résistance non violente est régulièrement cité comme une référence historique au Sénégal et au-delà.

En ce 19 juillet 2026, date marquant le 99e anniversaire de son rappel à Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba demeure une figure incontournable de l'histoire nationale. Son héritage spirituel, intellectuel et social continue de façonner la société sénégalaise, faisant de Serigne Touba l'un des personnages les plus marquants de l'histoire contemporaine du pays.