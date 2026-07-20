À l'annonce du lancement de l'opération « Ngori de l'Été » par Junior Denis Omar Bongo Ondimba, à quelques jours de son mariage, les réactions se sont rapidement multipliées. Entre félicitations, interrogations et critiques, le débat s'est parfois davantage focalisé sur la personnalité de l'initiateur que sur les bénéficiaires de cette action sociale.

Pourtant, une interrogation mérite d'être posée avec objectivité : combien d'enfants de Chefs d'État à travers le monde s'engagent personnellement dans des actions sociales au profit des populations de leur pays ?

À travers le monde, les enfants de Présidents de la République empruntent des trajectoires très diverses. Beaucoup choisissent de rester éloignés de la vie publique, privilégiant les affaires, les professions libérales ou une carrière politique. D'autres, en revanche, décident de consacrer une partie de leur temps, de leurs ressources ou de leur influence à des causes d'intérêt général. Cette catégorie demeure relativement minoritaire, ce qui rend chacune de ces initiatives particulièrement remarquable.

Parmi les exemples les plus connus figurent Chelsea Clinton, fortement engagée dans les domaines de la santé mondiale, de l'éducation et des droits des femmes à travers la Fondation Clinton.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au Kenya, Ngina Kenyatta soutient des initiatives liées à l'environnement, à l'autonomisation des jeunes et au développement communautaire.

Aux États-Unis, Ivanka Trump a porté plusieurs programmes en faveur de l'entrepreneuriat féminin, de la formation professionnelle et de l'autonomisation économique durant son passage à la Maison-Blanche.

En Angola, Isabel dos Santos a également soutenu diverses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat à travers des actions philanthropiques, même si son parcours public a par ailleurs fait l'objet de nombreuses controverses.

Dans plusieurs monarchies du Golfe, en Europe et en Asie, certains princes, princesses ou enfants de dirigeants participent également au financement de programmes sociaux, éducatifs ou sanitaires par l'intermédiaire de fondations reconnues.

En Afrique, ces initiatives existent mais restent relativement peu nombreuses. Elles méritent donc d'être appréciées avec discernement, en privilégiant l'impact concret sur les populations plutôt que les considérations partisanes.

C'est dans cette logique que s'inscrit l'opération « Ngori de l'Été » lancée par Junior Denis Omar Bongo Ondimba, qui combine consultations médicales gratuites, activités de proximité et actions sociales destinées aux populations. Dans un contexte où l'accès aux soins demeure un défi majeur dans plusieurs pays africains, toute initiative complémentaire contribuant à rapprocher les services des citoyens mérite une attention particulière.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, spécialiste en Développement des partenariats et mobilisation des ressources, « une société progresse lorsqu'elle sait reconnaître et encourager toutes les initiatives qui produisent un impact positif sur les populations, indépendamment de l'identité de leurs promoteurs. »

Selon lui, l'appréciation d'une action citoyenne devrait avant tout reposer sur des critères objectifs : le nombre de bénéficiaires, la qualité des services rendus, la transparence de l'organisation, la pérennité de l'initiative et sa contribution effective à l'intérêt général.

Emmanuel Obakamba Ombana, renchérit tout en soulignant que : *« les grandes nations se construisent lorsque les responsables publics, les entreprises, les fondations, les organisations de la société civile et les citoyens mettent leurs ressources au service du développement. Si un enfant de Chef d'État choisit librement d'investir son temps, son image ou ses moyens dans des actions de santé, d'éducation, de jeunesse ou de solidarité, cette démarche mérite d'être encouragée dès lors qu'elle bénéficie réellement aux populations. »

Cette réflexion rejoint les expériences observées chez Chelsea Clinton, Ngina Kenyatta, Ivanka Trump, Isabel dos Santos et d'autres enfants de dirigeants ayant choisi, chacun selon son contexte, de soutenir des causes d'intérêt général. Elle interpelle plus largement les élites africaines sur leur responsabilité sociale et leur devoir de contribuer au développement de leurs pays.

Naturellement, toute personnalité publique s'expose au débat et à la critique. Ceux-ci sont légitimes dans une démocratie. Toutefois, ils ne devraient pas occulter les effets positifs d'une initiative lorsque celle-ci répond à un besoin réel des populations.

Au-delà du cas particulier de Junior Denis Omar Bongo Ondimba, cette réflexion invite également les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, les leaders communautaires et toutes les personnalités influentes à mettre leur notoriété au service de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de la solidarité nationale.

Fort de cela, Emmanuel Obakamba Ombana, insiste sur le fait que : « l'Afrique gagnera davantage en multipliant les bâtisseurs qu'en décourageant ceux qui prennent l'initiative d'agir. Les débats sont nécessaires dans toute démocratie, mais ils ne devraient jamais empêcher de reconnaître les actions qui apportent une valeur ajoutée concrète aux populations. »

Au final, l'enjeu dépasse les appartenances politiques ou familiales. Il s'agit de promouvoir une véritable culture de l'engagement citoyen, où toute initiative sérieuse, utile et bénéfique aux populations est évaluée avec objectivité, soutenue lorsqu'elle produit des résultats et améliorée lorsqu'elle peut l'être. C'est à ce prix que pourront émerger, au Gabon comme ailleurs, une nouvelle génération de leaders engagés au service du bien commun.