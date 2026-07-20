Congo-Kinshasa: Nouvelle baisse du taux directeur de la BCC de 13.5 à 12.5%

Le taux directeur de la Banque centrale du Congo (BCC) passe de 13.5 à 12.5%. Le gouverneur de la BCC, André Wameso Nkualoloki l'a annoncé vendredi 17 juillet 2026 par la 3eme réunion du Comité de politique monétaire (CPM).

Des décisions « cruciales » pour l'économie congolaise ont été prise par la Banque centrale du Congo (BCC) : l'abaissement du taux directeur- passant de 13,5 à 12, 5 %-, la réduction du taux de la facilité de prêt marginal-de 17,5 à 16, 5 %, l'introduction d'une nouvelle maturité du Bon BCC, le maintien des taux de rémunération des dépôts.

André Wameso Nkualoloki a également lancé un appel aux services publics et aux opérateurs économiques à privilégier les paiements en franc congolais.

Ces décisions interviennent dans un contexte marqué par une croissance économique projetée à 4,8 % cette année, une inflation cumulée de 4,8 % à fin juin et une stabilité globale du taux de change.

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Selon André Wameso, ces décisions viennent conforter celles prises lors de la précédente réunion d'avril 2026, et se fondent sur les perspectives tant sur le plan international, que national.

Pour le gouverneur de la BCC, la baisse du taux directeur et l'introduction d'une nouvelle maturité du Bon BCC répondent à des objectifs précis, notamment le renforcement de la gestion de la liquidité bancaire, répondant à la nécessité de stériliser durablement toute liquidité oisive.

La Banque centrale du Congo parle aussi des risques qui persistent, malgré cette performance, notamment l'augmentation des dépenses publiques liées au conflit dans l'Est, les dépenses de la rentrée scolaire et la hausse des coûts des produits importés, à cause du conflit autour du Detroit d'Hormuz.

Le Comité de politique monétaire de la BCC avait décidé de réduire son taux directeur de 15 % à 13,5 %. Cette mesure, annoncée jeudi 9 avril 2026 à Kinshasa, s'accompagnait de nouvelles dispositions visant la dédollarisation progressive de l'économie nationale.